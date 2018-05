Ministrul Educatiei: Salariile profesorilor s-au dublat. Suntem in masura sa cerem o crestere a calitatii actului educational

Ziare.

In acest context, ministrul declarat ca a propus directorilor si inspectorilor scolari sa participe la ore si in afara inspectiilor programate, apreciind ca astfel de controale vor fi benefice atat pentru profesori, cat si pentru parinti, deoarece vor demonstra implicarea scolii in procesul educativ al copiilor."Am subliniat ca au crescut salariile, ca au crescut veniturile cadrelor didactice. Acum suntem insa si in masura de a cere o crestere a calitatii actului educational. La intalnirea cu directorii am subliniat acest aspect si chiar m-am gandit sa le spun si solutii pentru a ajunge sa crestem calitatea prestatiei la clasa a profesorilor.Dintre solutii, chiar am solicitat tuturor directorilor, directorilor adjuncti, inspectorilor, tuturor cadrelor care au atributii de control, sa mearga la clasa inopinat, in afara inspectiilor programate, sa asiste la ore. Prezenta oricaruia dintre ei la clasa nu va fi decat benefica si pentru elevi si pentru cadrul didactic care se va stradui, cu siguranta, mai mult si, in final, si pentru parinti, care vor vedea ca suntem implicati si ca dorim sa urmarim ca profesorul sa vina la ore si sa presteze cat mai bine in fata elevilor", a spus, intr-o conferinta de presa, Valentin Popa.In ceea ce priveste salariile viitoare, Ministrul Educatiei a subliniat ca la o analiza comparativa a veniturilor preconizate in anul 2022, raportate la anul 2016, in invatamantul preuniversitar va fi o crestere cu 90% a venitului mediu net al cadrelor didactice, in timp ce in invatamantul universitar majorarea va fi de 82%.Ministrul Educatiei s-a intalnit vineri, la Deva, cu directorii scolilor din judetul Hunedoara, cu reprezentantii Inspectoratului Scolar si cu cei ai sindicatelor, prilej cu care au fost abordate mai multe teme din invatamant.