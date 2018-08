Ministrul Educatiei si-a facut bilantul: Vrea sa importe un model de lege a educatiei si s-a laudat cu fiicele sale (Video)

"Criza de scriitori de manuale", peste 2.000 de scoli fara apa si canalizare

Un ministru mandru de fiicele lui

In debutul conferintei de presa, Valentin Popa a precizat ca saptamana trecuta a avut loc o prima intalnire a Consiliului Consultativ care lucreaza la elaborarea unei noi Legi a Educatiei, "conform programului de guvernare"."Au fost trei runde de dezbateri intense. Am observat interesul participantilor pentru dezbateri. Chiar am fost placut surprins ca nu doreau sa ia pauza sau nu doreau sa mearga la masa de pranz sau la masa de seara. Am continuat mult peste programul stabilit discutiile", a dezvaluit ministrul, adaugand ca scopul urmarit a fost "sa fixam pilonii centrali ai noului cadru legislativ".Printre domeniile cheie in care se va interveni sunt "curriculumul, managementul si formarea cadrelor didactice, finantarea, evaluarea si cercetarea in invatamant".Valentin Popa a subliniat ca, la ora actuala, sunt "continuturi grele" in programa scolara, asa ca se lucreaza la modificari de substanta, nefiind exclus "sa facemcapabili sa reduca nivelul" de complexitate, care "e la ora actuala la nivel academic, desi se preda in gimnaziu sau liceu".Urmatoarea intalnire va fi in octombrie, a mai precizat ministrul.Valentin Popa a continuat vorbind aproape o ora despre principalele realizari de pana acum, printre care cresterea veniturilor si motivarea cadrelor profesorilor, plata cadrelor didactice care asigura desfasurarea olimpiadelor scolare sau sporurile acordate.Legat de manuale, ministrul a dezvaluit ca "avem o criza de scriitori de manuale", dand ca exemplu "lipsa de manuale de engleza"."Nu am primit manuscrise suficiente care sa se califice. E uimitor, dar aceasta e realitatea. Si, in general, nu am avut suficient de multe manuscrise", s-a plans ministrul Popa.In bilant au aparut si cele, ministrul mentionand ca "863 sunt incluse in diverse proiecte de finantare"."Pentru restul de unitati vom propune un program national in vederea reabilitarii, care sa inceapa cel tarziu la inceputul anului viitor, astfel incat toate sa fie finalizate pana in 2020, asa cum a stabilit doamna prim ministru", a anuntat el.Bilantul a continuat cu detalii despre "manualele de clasa intaia", Valentin Popa laudandu-se ca sunt "foarte frumoase" si anuntand ca la Editura Didactica si Pedagogica sunt 105 titluri noi si "40 de traduceri in limbile minoritatilor din Romania, pentru 2,6 milioane de exemplare".Valentin Popa a mai vorbit despre rezultatele programului "", dar si despre reducerea birocratizarii in sistem, anuntand si ca a ajuns "in sfarsit in faza de finalizare" Codul de Etica.In context, ministrul a mentionat ca se vor face "" si a vorbit despre "stimularea excelentei in educatie" si metodologia de alocare a locurilor bugetate alocate universitatilor, metodologie care a fost puternic contestata de Consortiul Universitaria.Valentin Popa a primit si cateva intrebari de la jurnalisti, una dintre ele fiind legata de faptul ca, recent, Franta a decis sa"Exista un regulament in vigoare. Aplicarea unui regulament in scoala este datoria scolii. Aplicarea unor regulamente nu este discutabila", a subliniat ministrul, facand referire la regulamentul introdus in Romania inca din luna ianuarie, care prevede ca elevii nu au voie cu celulare la orele de curs.Ministrul a fost intrebat si despre, el aratandu-se bucuros ca Ministerul Educatiei "a cerut si va fi pe plus, inca se discuta, dar sigur va fi pe plus".Un jurnalist l-a intrebat ce parere are despre masina inmatriculata in Suedia cu placute antiPSD, Valentin Popa refuzand sa se pronunte si spunand doar: "Educatia pe care noi am capatat-o nu ne lasa sa spunem de ce nu sunt potrivite".O alta intrebare s-a referit la faptul ca pe cele 40.000 de locuri puse la dispozitie pentrus-au inscris doar 18.000 de copii."Ministerul nu poate contabiliza un esec sau un succes (...) trebuie sa asigure cadrul, nu putem forta copiii sa se duca intr-un liceu sau altul", a replicat el, intrebat direct de ce nu a facut mai mult decat sa puna la dispozitie respectivele locuri.La finalul bilantului oficial, Valentin Popa a tinut neaparat sa le dea replica celor care au scris in presa despre faptul ca una diintre fiicele sale nu a reusit sa intre la Facultatea de Medicina din Cluj."Vreau sa declar ca nu cred ca acesta e un subiect de presa care sa intereseze opinia publica, cred ca sunt subiecte mult mai bune (...) As dori doar sa asigur o informare completa, si nu trunchiata.Intr-adevar, la examenul la Medicina Cluj a avut o zi mai putin fasta, poate datorita (sic!, din cauza - n.red.) presiunii examenului si datorita (sic!) presiunii externe, dar anterior fiica mea a sustinut si examenul la Medicina Veterinara, unde a fost admisa pe loc bugetat cu media 9,16, iar duminica trecuta a sustinut si examenul de admitere la Facultatea de Medicina Generala a Universitatii Lucian Blaga din Sibiu, unde cu media 9,48 a obtinut un loc bugetat, desi au fost mai mult de 10 concurenti pe un loc.Asadar, va declar ca sunt foarte mandru de fiicele mele si doresc tuturor parintilor din Romania sa aiba copii cel putin la fel de buni cum sunt fetele noastre", a declarat ministrul Educatiei, Valentin Popa.