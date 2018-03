Ministrul Educatiei spune ca declaratia sa despre plagiat a fost interpretata intr-un sens total opus

Ziare.

com

"As vrea sa clarificam putin chestiunea plagiatului, din prima mea interventie in fata presei. Din pacate, declaratia mea a fost interpretata intr-un sens total opus. Oricine o analizeaza cu atentie ar fi putut observa ca doresc cu ardoare intarirea legislatiei primare in aceasta privinta, pentru ca nimeni sa nu o poata exploata in instanta si sa anuleze, astfel, deciziile unor consilii si comisii.Din pacate - poate si din cauza unei deficitare comunicari din partea mea, fiind la inceput si emotiile spunandu-si cuvantul - nu au fost foarte bine interpretate. Reafirm inca o data toleranta zero pentru doctorat (n.red. - in cazul plagiatului) si va reamintesc ca primul meu ordin in calitate de ministru a fost legat de introducerea normelor de etica si deontologie la masterat si doctorat in universitati", a precizat el, in cadrul dezbaterii motiunii pe Educatie initiate de liberali.Ministrul a mentionat ca vinerea trecuta a avut o intalnire cu membrii Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU)."Reprezentanti ai Consiliului CNATDCU impreuna cu membri ai Corpului de control vor vizita universitatile si printre punctele pe care le vor verifica vor fi si problemele de etica si deontologie profesionala sesizate in scolile doctorale", a mai spus ministrul.Pe 29 ianuarie, Valentin Popa declara ca invatamantul romanesc este foarte bun si ca se vorbeste prea mult de 0,1% din tezele de doctorat care s-au constatat a fi plagiate "Medicii nostri sunt cautati in strainatate, pleaca in strainatate, nu mai avem IT-isti pe care sa ii furnizam pe piata muncii, cerinta este foarte mare, am avut intotdeauna absolventi extraordinari.Invatamantul nostru este foarte bun, chiar foarte bun in anumite domenii, pe anumite programe este excelenta si este pacat ca umbrim aceste valori ale invatamantului romanesc printr-o scoatere in evidenta a unor elemente nu atat de importante pentru invatamant cum ar fi plagiatele. (...)", spunea atunci Valentin Popa.