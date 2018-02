Ministrul Educatiei, Valentin Popa, acuzat ca s-a autoplagiat de trei ori

Avantaje: Functii si bani

De la indulgenta la toleranta zero

Valentin Popa este din 2012 rectorul Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava si din 2009 conducator de doctorat. Acuzatiile de autoplagiat sunt lansate de jurnalista Emilia Sercan, care a publicat pe site-ul PressOne.ro paginile doveditoare din cartile sau articolele semnate de Valentin Popa.In ultimii ani, mai multi profesori universitari au fost acuzati ca s-au autoplagiat pentru a-si multiplica lucrarile si a-si imbogati astfel, in mod incorect, zestrea de articole semnate. Autoplagiatul este incriminat inca din 2004, prin legea 206 privind cercetarea stiintifica. Acolo se spune limpede ca nu este suficienta mentionarea in bibliografie a unui articol copiat, ci acest lucru trebuie mentionat explicit chiar in corpul articolului, acolo unde este introdus.Mai mult, in Ghidul pentru identificarea plagiatului in lucrarile stiintifice, se arata, printre altele, ca autoplagiatul trebuie descurajat pentru ca "poate duce la recunoasteri profesionale nefundamentate prin multiplicarea aceleiasi lucrari ca fiind proba de noua productie intelectuala", scrie PressOne.Emilia Sercan a identificat. In primul caz este vorba despre un studiu publicat initial in 2007 si reluat ulterior intr-o carte, in 2010. Comisia de Etica a Universitatii din Suceava a fost sesizata cu privire la autoplagiat, dar a decis ca e vorba doar despre o continuare a cercetarilor. Al doilea articol autoplagiat a fost publicat in 2010 si ulterior preluat tot intr-o carte, in 2011. Ambele carti au fost publicate la editura croata Intech, in legatura cu care mai multi cercetatori din diverse tari au sesizat public ca ar tipari carti pentru diverse sume de bani, variind de la 1.200 de euro la 2.000 de euro, scrie PressOne.Al treilea caz de autoplagiat este cel al unui articol publicat initial in 2007 si republicat anul urmator cu titlul schimbat, dezvaluie Emilia Sercan, care pune fata in fata paginile din publicatia originala si din cea in care au fost ulterior preluate.Profesorul, coordonatorul Centrului pentru Integritate (CARFIA) al Universitatii din Bucuresti, a explicat pentru sursa citata ca autoplagiatul "inseamna reciclarea/republicarea acelorasi materiale fara a preveni ca ele au fost odata publicate"."Cand un (co) autor procedeaza repetat in acest mod incorect − caci e vorba de o) −, atunci carenta morala iese la iveala", a mai subliniat acesta.La randul sau, prof dr., spune ca prin autoplagiat se "creeazacum ca autorul primei publicari ar avea o prolificitate creativa deosebita"."In afara de aceasta impresie, care este un avantaj de imagine nemeritat, acelasi autor se bucura intotdeauna de, prin sporirea nemeritata si mincinoasa a volumului portofoliului de lucrari publicate. (...)In afara faptului ca autoplagiatul constituie o incalcare de etica, fapta reprezinta aproape intotdeauna si o. Prin aceasta fapta se aduce o atingere a drepturilor publicatiei care face prima publicare si care in acest fel detine drepturile de autor", a adaugat acesta.La audierile din comisiile parlamentare, Valentin Popa s-a aratat inexplicabil de ingaduitor cu fenomenul plagiatului, spunand ca "este pacat ca umbrim aceste valori ale invatamantului romanesc printr-o scoatere in evidenta a unor elemente nu atat de importante, cum ar fi plagiatele" si sustinand ca legea "nu prevede nicaieri ca trebuie sa punem ghilimele la un text pe care-l preluam, sa punem citarea imediat dupa el, desi astazi cei mai multi dintre cercetatorii nostri asa o fac".Dupa preluarea functiei de ministru al Educatiei, Valentin Popa a transmis un comunicat de presa in care anunta "toleranta zero" fata de abaterile de la etica.