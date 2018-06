Ministrul Educatiei vrea ca profesorii de la oras sa predea cu ora si la scolile din rural, pentru a creste performanta

Ziare.

"Ideea este ca avem o serie intreaga de norme in mediul rural pentru care nu gasim intotdeauna cadre didactice bine pregatite. Ele sunt luate in regim de plata cu ora si as dori ca in acest regim, dar cu o subventie financiara semnificativa, sa determinam cat mai multi profesori ai nostri de exceptie sa sustina, in afara normei de baza, si cateva ore, poate o zi pe saptamana, si in mediul rural", a anuntat Valentin Popa.Potrivit ministrului, banii ar urma sa vina dintr-o finantare europeana."Nu urmaresc sa scot pe cineva din sistem. Urmaresc sa ocup cat mai multe norme vacante cu personal de inalta calificare", a spus Popa, subliniind ca ministerul nu a stabilit valoarea subventiei pentru dascalii care vor activa si in mediul rural.In opinia ministrului, acest proiect va demonstra nu doar ca profesorii pot fi motivati, atunci cand sunt platiti suplimentar, dar si ca elevii din medii defavorizate pot face performanta daca au indrumarea corespunzatoare."De ce s-ar duce profesorii din mediul urban sa predea in mediul rural? Din doua motive. Sa dovedeasca ca pot face excelenta si cu elevii din medii dezavantajate, din mediul rural in special, nu numai in scolile de performanta din oras, dar si pentru o motivatie financiara substantiala (...) Vom asigura subventii substantiale pentru a incuraja profesorii sa faca acest efort. Avem buget, avem fonduri europene, avem inca 300 de milioane pe care trebuie sa le repartizam pe proiecte. Trebuie sa lucram de urgenta si sa avem proiecte consistente pentru ca fonduri avem. As dori ca acest proiect sa inceapa din anul nou scolar", a mai spus ministrul Popa.