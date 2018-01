Ministrul propus pentru Educatie, surprins in repetate randuri facand greseli gramaticale (Video)

Ce avere are

Imaginile au fost surprinse la mai multe festivitati la care a participat rectorul Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava. Printre altele, acesta vorbeste despre "pamblica" si despre faptul ca "le sunt interzise accesul la o astfel de finantare".Comentariile ironice sau critice nu au intarziat sa apara."De la 'genunche' la 'pamblica'! Faceti cunostinta cu Valentin Popa, ministrul desemnat al Educatiei Nationale in Guvernul PSD Vasilica Viorica Dancila", este mesajul care insoteste imaginile.Valentin Popa s-a nascut pe 12 iulie 1964 si este profesor universitar doctor inginer. A absolvit Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor in 1989. Din 2009 pana in prezent a fost conducator de doctorat pentru domeniul sau.Este profesor universitar din 2005 si preda Sisteme de intrare-iesire, Sisteme de identificare, Dispozitive si circuite electronice.Teza sa de Doctorat - "Contributii la cresterea vitezei de procesare in modemuri", sustinuta public pe 24 aprilie 1998, in specializarea "Componente, dispozitive si circuite electronice", l-a avut ca indrumator stiintific pe prof. dr. ing. Gheorghe Maxim, Universitatea "Gh. Asachi" Iasi.A publicat mai multe carti de specialitate, articole stiintifice, lucrari in reviste cotate ISI, are un brevet de inventie si a castigat mai multe Granturi in competitii internationale.Este casatorit cu Renati Nicoleta si are doi copii. Ii plac vanatoarea si calatoriile.Potrivit declaratiei sale de avere, semnata in luna iunie 2011, Valentin Popa detine 33,33% dintr-o bucata de pamant intravilan de 3.600 de metri patrati in Mitocas, dobandit prin cumparare, teren pe care il imparte cu sotia sa si cu inca o persoana. El a mostenit 2.000 de metri patrati de teren agricol in localitatea Husi si mai detine, prin cumparare, jumatate dintr-un teren agricol de 5.542 de metri patrati situat in localitatea Botus.Valentin Popa detine, impreuna cu sotia sa, un apartament de peste 90 de metri patrati in municipiul Suceava, achizitionat in 1993, o casa de vacanta in localitatea Botus, construita in anul 2010. Valentin Popa detine doua autoturisme, cumparate in 2005 si 2006.Venitul anual al lui Valentin Popa era inainte de a ocupa functia de rector, potrivit declaratiei sale de avere, de 219.778 de lei.