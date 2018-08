Noile greseli gramaticale ale ministrului Educatiei: "Manualele scolare este un subiect intens"

Ziare.

com

Greselile ministrului Educatiei au constat in dezacorduri intre subiect si predicat, in incercarea de a le explica jurnalistilor cat de preocupat este de problemele invatamantului.De exemplu, acesta a spus: "Manualele scolare este (sunt, n.red.) un subiect intens si probabil principala sarcina a Ministerului Educatiei".O alta greseala de acest gen a fost comisa in propozitia: "In acest cost de 24 de milioane de leiinclusa editarea si drepturile de autor".Vizibil a fost si momentul in care ministrul Educatiei Nationale a citit gresit si cu dificultate denumirea instrumentului de autoevaluare - HEInnovate."Am participat si in calitate de rector si sunt incantat sa continui initiativa (pauza) HEInnovate".De asemenea, pe lista greselilor comise joi de Valentin Popa a mai fost adaugata o alta fraza fara coerenta. "Mai bine sa avem elevul la scoala, sa stea in clasa, decat sa inchidem si sa il trimitem in spatiul public".Ministrul Valentin Popa a sustinut, joi, o conferinta de presa in cadrul careia a prezentat bilantul celor sase luni de activitate.In luna mai, la dezbaterea motiunii simple depuse de PNL impotriva sa, Valentin Popa a facut si alte greseli gramaticale. Astfel, ministrul Educatiei Nationale a pronuntat gresit pronumele "cealalta". Ulterior, Valentin Popa a spus ca a dat foarte multe examene si nu va mai da altele. Precizarea vine dupa ce i s-a cerut sa spuna care este forma corecta a cuvantului: "celelante" sau "celelalte".