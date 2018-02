Peste 130 de profesori universitari au semnat o scrisoare-protest catre ministrul Educatiei: Ati minimalizat nepermis frauda academica

Vlad Alexandrescu, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Sorin Alexandrescu, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Bogdan Alexe, Conf. univ., Universitatea din Bucuresti Marius Andruh, Acad. Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Mircea Anghelescu, Profesor Emerit, Universitatea din Bucuresti Nadia Anghelescu, Profesor Emerit, Universitatea din Bucuresti Marian Aprodu, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti George Ardeleanu, Conf. univ., Universitatea din Bucuresti Lori Badea, C.S.I, Institutul de Matematica Simion Stoilow al Academiei Romane Imre Jozsef Balazs,, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Sanda Berce, Prof. univ., Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Istvan Berszan, Conf. univ., Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Lucian Beznea, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Ioana Bican, Prof. univ., Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Cristina Bogdan, Conf. univ., Universitatea din Bucuresti Stefan Borbely, Prof. univ., Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Corin Braga, Prof.univ., Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Vasile Brinzanescu, CS I, Institutul de Matematica Simion Stoilow al Academiei Romane Elena Butoescu, Lect. univ., Universitatea Craiova Mircea Cartarescu, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Sorin Cazacu, Lect. univ., Universitatea Craiova Ruxandra Cesereanu, Prof. univ., Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Oana Chelaru-Murarus, Conf. univ., Universitatea din Bucuresti Stan Chirita, Prof. univ., Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi Mianda Tincuta Cioba, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Estella Ciobanu, Conf. univ., Universitatea "Ovidius", Constanta Alexandra Ciocarlie, CS II, Institutul de Istorie si Teorie Literara G. Calinescu Adina Ciugureanu, Prof. univ., Universitatea "Ovidius", Constanta Stefan Colceriu, Dr., Institutul de Lingvistica Iorgu Iordan - Al. Rosetti din Bucuresti Catalin Constantin, Lect. dr., Universitatea din Bucuresti Ruxandra Constantinescu-Stefanel, Prof. univ., Academia de Studii Economice din Bucuresti Andrei Cornea, Profesor Emerit, Universitatea din Bucuresti Alexandra Cornilescu, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Lidia Cotea, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Cristina Bogdan, Conf. univ., Universitatea din Bucuresti Anca Crivat, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Konczei Csilla, Conf. univ., Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Alexandra Cunita, Profesor Emerit, Universitatea din Bucuresti Codrin Liviu Cutitaru, Prof. univ., Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi Dora Czegenyi, Lect. univ., Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Reghina Dascal, Conf. univ., Universitatea de Vest, Timisoara Sorin Dascalescu, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Daniel David, Prof. univ., Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Horatiu Decuble, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Georgiana Dila, Conf. univ., Universitatea Craiova Caius Dobrescu, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Claudia Doroholski, Conf. univ., Universitatea de Vest, Timisoara Cristian Faciu, CSI dr., Institutul de Matematica,, Simion Stoilow" al Academiei Romane Cristian Faciu, CS I, Institutul de Matematica Simion Stoilow al Academiei Romane Constantin Fetecau, Prof. univ., Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi Doina Filimon Doroftei, C.S.III, Institutul de Lingvistica Iorgu Iordan - Al. Rosetti din Bucuresti Oana Fotache-Dubalaru, Conf. univ., Universitatea din Bucuresti Mircea Franculescu, Prof. univ., Societatea de Stiinte Filologice Liviu Franga, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Ionut Geana, Lect. univ., Universitatea din Bucuresti Mihaela Gheorghe, Prof. univ., Universitatea Transilvania din Brasov Dumitrel Ghiba, Asist. univ., Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi Radu Gramatovici, Conf. univ., Universitatea din Bucuresti Liviu Groza, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Ana-Cristina Halichias, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Cornelia Ilie, Prof. univ., Stroemstad Akademi Suedia Emil Ionescu, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Diana Ionita, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Daniela Ionescu, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Mihaela Irimia, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Berszan Istvan, Conf. univ., Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Dragos Ivana, Conf. univ., Universitatea din Bucuresti Vilmos Keszeg, Prof. univ., Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Ion Bogdan Lefter, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Catalin Lefter, Prof. univ., Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi Gabriel Lohon, Cercetator III, Inst. C.S. Nicolaescu-Plopsor al Acad. Romane Mihai Lucacs,, Universitatea din Bucuresti Mihai Maci, Lect. univ., Universitatea din Oradea Mihaela Mancas, Profesor Emerit, Universitatea din Bucuresti Veronica Manole, Lect. univ., Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Luminita Anca Marcu, Asist. univ., Universitatea din Bucuresti Liviu Marin, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Roxana Marinescu, Conf. univ., Academia de Studii Economice din Bucuresti Laura Mesina, Conf. univ., Universitatea din Bucuresti Mircea Mihaies, Prof. univ., Universitatea de Vest, Timisoara Ileana Mihaila, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Silviu Mihaila, Lect. univ., Academia de Studii Economice din Bucuresti Erika Mihalycsa, Asist. univ., Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Simona Modreanu, Prof. univ., Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi Rares Moldovan, Conf. univ., Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Cristian Moroianu, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Luminita Munteanu, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Carmen Musat, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Jean Nedelea, Asist. dr., Universitatea din Bucuresti Eugen Negrici, Profesor Emerit, Universitatea din Bucuresti Alexandru Nicolae, Lect. univ., Universitatea din Bucuresti Victor Olaru, Lect. univ., Universitatea Craiova Liviu Ornea, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Liviu Papadima, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Adrian Papahagi, Conf. univ., Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Vanezia Parlea, Lect. univ., Universitatea din Bucuresti Ioana Parvulescu, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Liana Pop, Profesor Emerit, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Marian Popescu, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Amelia Precup, Lect. univ., Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Marian Preda, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Mihaela Prioteasa, Lect. univ., Universitatea Craiova Dana Radler, Lect. univ., Academia de Studii Economice din Bucuresti Daniela Rogobete, Lect. univ., Universitatea Craiova Ionel Roventa, Conf. univ., Universitatea din Craiova Florentina Samihaian, Conf. univ., Universitatea din Bucuresti Cristina Saracut, Lect. univ., Universitatea din Tampere, Findlanda Aloisia Sorop, Conf. univ., Universitatea Craiova Camelia Stan, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Maria Stanciu Istrate, Institutul de Lingvistica al Academiei Romane "Iorgu Iordan - Al. Rosetti" Bogdan Stefanescu, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Ariadna Stefanescu, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Gheorghe Stefanescu, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Alin Stefanescu, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Adriana Elena Stoican, Doctor in Filologie, Independent Scholar Levente Szabo, Conf. univ., Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Maria Szikszai, Lect. univ., Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Sanda Tigoiu, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Victor Tigoiu, Profesor Emerit, Universitatea din Bucuresti Dan Timotin, CS I, Institutul de Matematica Simion Stoilow al Academiei Romane Vladimir Tismaneanu, Prof. univ., Universitatea Maryland Adriana Todea, Lect. univ., Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Szabo A. Tohotom, Director Departament, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Delia Ungureanu, Asist. dr., Universitatea din Bucuresti Mihaela Ursa, Conf. univ., Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Roxana Utale, Conf. univ., Universitatea din Bucuresti Mircea Vasilescu, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Claudia Vlad, Lect. univ., Universitatea din Bucuresti Victor Vuletescu, Conf. univ., Universitatea din Bucuresti Ursula Wittstock, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Rodica Zafiu, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti Constantin Zalinescu, Prof. univ., Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi Mihai Zamfir, Profesor Emerit, Universitatea din Bucuresti Rodica Zane, Prof. univ., Universitatea din Bucuresti

Semnatarii Scrisorii deschise catre ministrul Educatiei, pentru sustinerea integritatii si a calitatii in universitatile romanesti se declara ingrijorati de atitudinea noului Guvern fata de invatamantul superior.Printre semnatari se numaraSemnatarii scrisorii se declara ingrijorati de "atitudinea Guvernului Romaniei fata de invatamantul superior" si spun ca semnale ale acestei ingrijorari au fost deja transmise in spatiul public "de catre colegul nostru, profesorul Mircea Dumitru , rector al Universitatii din Bucuresti, si de catre alti distinsi intelectuali"."Ne-a consternat pe toti faptul ca, in calitatea de nou ministru al Educatiei si de rector al unei universitati de stat,inca de la investirea in functie.Asteptam ca orice urma de indoiala cu privire la pozitia dumneavoastra fata de etica academica sa fie risipita prin, prin masuri structurale de amploare si sustinute cu consecventa, care sa rezulte din consultarea institutiilor de elita si a personalitatilor neaservite politic, cu performante academice certe si conduita morala ireprosabila.Astfel de strategii nu pot fi inlocuite de vreun ordin ce impune cursuri de etica si integritate academica in universitati fara ca acestea sa fi fost consultate in prealabil, ordin semnat, de altfel, in graba a doua zi dupa declaratia dumneavoastra stupefianta cu privire la folosirea ghilimelelor si trimiterilor la surse in lucrarile de specialitate", se arata in scrisoarea citata. ce spunea ministrul Popa in ziua investitii despre plagiate: Nici legea nu prevede clar unde sa pui ghilimele si reactia imediata a Ministerului Educatiei: E adeptul "Tolerantei 0" fata de abaterile de la etica Semnatarii atrag atentia ca "orice initiativa ori decizie ministeriala care abordeaza doar formal ori pompieristic, de sus in jos, calitatea actului educational nu face decat sa diminueze resursele de integritate si autonomia din universitati si are consecinte negative directe asupra studentelor si studentilor nostri"."Debusolarea lor si scaderea prestigiului diplomei universitare sunt cauzate, printre altele, de lipsa unei viziuni unitare privind educatia si a unui context concurential predictibil, de stimulare a meritului si excelentei atat in cercetare, cat si in actul didactic. Dar, iar apoi azvarle in spatiul public o masura impulsiva, nedezbatuta cu nimeni?", continua scrisoarea.In consecinta, i se cere ministrului "toleranta zero" fata de ponderea aproape insignifianta acordata criteriilor calitative in evaluarea universitatilor si a membrilor comunitatii academice."Ne ingrijoreaza profund ca MEN a gasit cu cale sa propuna la 29 decembrie 2017 o noua Metodologie de clasificare a universitatilor aflata in opozitie declarata fata de clasificarile evaluative pe care le-au propus atat Legea 1/2011, cat si reprezentantii studentilor din ANOSR.MEN va trebui sa se dedice cu seriozitate unui efort de a regandi maniera de evaluare a calitatii in cercetare si predare si de a o stimula prin finantari diferentiate in functie de performanta.Pentru aceasta,, care permite unor surogate universitare sa functioneze ca fabrici de diplome. Pe de alta parte, atragem atentia asupra prejudiciilor provocate de desconsiderarea specificului stiintelor socio-umane, prin aplicarea unor criterii procustiene de evaluare, care fetisizeaza articolele ISI si calculele scientometrice si care sunt irelevante in cea mai mare parte pentru culturile academice umaniste.Nu in ultimul rand,", sunt solicitarile semnatarilor pentru ministru.In finalul scrisorii, este abordata si problema salarizarii, care astazi este in centrul unui imens scandal.Profesorii asteapta "o atitudine transanta" din partea lui Popa "fata de manevrele populiste prin care guvernele politice s-au prefacut doar ca returneaza sumele oprite de guvernarile anterioare ori au"."Politicienii s-au impaunat cu aceasta falsa generozitate, dar au uitat sa asigure universitatilor si surplusul de finantare pentru sustinerea acestor masuri, obligandu-le sa suporte astfel de costuri suplimentare din solduri si din resurse ce ar fi trebuit alocate cercetarii, investitiilor si dezvoltarii institutionale.Va atragem atentia ca,Stiti foarte bine ca nu se atribuie universitatilor fonduri suficiente pentru internationalizare, pentru dotarea cu laboratoare si tehnologii de cercetare si de predare contemporane, pentru dezvoltarea ori reabilitarea caminelor si a spatiilor de invatamant absolut necesare, pentru achizitia ori abonarea la publicatiile stiintifice din domeniu si pentru atatea altele", mai scrie in petitia profesorilor.Acestia sustin ca progresul real al educatiei romanesti "nu poate fi decat cel al unei culturi academice cu performante autentice in domeniul cercetarii, cu larga deschidere fata de competitia internationala de inalta calitate, cu onestitate intelectuala si probitate profesionala".