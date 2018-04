Protest in fata Ministerului Educatiei: Valentin Popa sa demisioneze pentru abuz de putere! UPDATE

UPDATE 12:30

Universitatea Babes Bolyai ameninta cu greva generala

Ziare.

com

De asemenea, rectorul SNSPA, Remus Pricopie, il acuza pe Valentin Popa ca a prezentat, luni, o imagine falsa a invatamantului superior, "folosind intr-un mod manipulator cifre scoase din context". Protestul de la MEN a fost organizat pe Facebook , protestatarii avertizand ca din cauza ministrului Popa ", masteral si doctoral, unor universitati care au performante recunoscute in predare si cercetare"."In schimb, castiga burse in plus universitati precum cea din Suceava, care ofera programe de studiu in aceleasi domenii ca universitatile care au pierdut locuri.Un numar de aproximativ 1.000 studenti vor fi nevoiti sa isi plateasca studiile masterale si doctorale, cu costuri prohibitive, daca aleg sa urmeze programele unor universitati cu programe foarte atractive si solide - Universitatea din Bucuresti, Universitatea Babes-Boylai, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Bucuresti. Programele de studiu umaniste si de stiinte sociale vor fi cele mai afectate.In lipsa acestor resurse financiare, universitatile respective risca sa inchida programe, sa elimine cursuri si chiar sa renunte la cadre didactice", arata organizatorii protestului.Acestia considera deciziile ministrului Popa drept "abuzive si arbitrare" si ii cer demnitarului sa revina asupra lor.. Ministerul poate incuraja anumite universitati si domenii de studiu, dar urmand o procedura clara si transparenta, ceea ce nu este cazul acum, siPrin acest, ministrul Valentin Popa se descalifica si trebuie sa isi dea demisia!", mai arata, printre altele, organizatorii protestului., precizeaza ca protestul din fata MEN este organizat de studentii de la SNSPA."Le dorim succes! In sedinta Senatului UB devom decide si noi, reprezentantii profesorilor si studentilor din UB, pasii urmatori pentru apararea Universitatii in fatadin fruntea ministerului", a mai comentat pe Facebook prof.univ. Marian Preda.Luni,, l-a criticat pe Valentin Popa pentru modul in care a redus locurile bugetate de la cele mai performante universitati si si-a exprimat speranta ca premierul Dancila nu va da curs acestei decizii., afirma, intr-o declaratie de presa remisa marti, ca ministrul Popa a dezinformat cu o zi inainte."Ieri a aparut un element nou: ministrul educatiei POPA a prezentat opiniei publice. Ma voi consulta cu colegii mei din SNSPA si cu rectorii celorlalte universitati pentru a vedea cum raspundem acestui atac irational al ministrului POPA", anunta Remus Pricopie.Vineri, conducerea Universitatii Babes Bolyai din Cluj a organizat o conferinta de presa in care s-a aratat revoltata de cele intamplate, solicitand ministrului Popa revizuirea deciziilor "si transparentizarea criteriilor de repartizare a locurilor pentru admitere"."Reprezentantii Universitatii Babes-Bolyai sunt decisi sa conteste decizia Ministerului Educatiei Nationale si sa protesteze impotriva acesteia pana cand solicitarile vor fi solutionate.Ca actiuni concrete imediate, UBB asteapta incetarea asediului si corectarea rapida a erorilor in distribuirea locurilor bugetate la licenta/master/doctorat. Lipsa acestor actiuni concrete ne obliga (1) sa demaram consultari pentru intrarea,si (2) sade aceste demersuri antiacademice", se arata intr-o postare pe Facebook.Revoltati de deciziile ministrului Popa s-au aratat si studentii grupati in Uniunea Studentilor din Romania, ANOSR si "Consortiul Universitaria".Conform organizatorilor protestului SNSPA de marti,fata de anul trecut sunt:1. Universitatea din Bucuresti: pierde 335 de locuri la master si 59 la doctorat (28 bugetate).2. Universitatea Babes-Bolyai din Cluj: pierde 200 de locuri la master si 42 la doctorat (19 bugetate).3. SNSPA: pierde 150 de locuri la master si 8 la doctorat (4 bugetate).4. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi: pierde 139 de locuri la masterat si 16 la doctorat (5 bugetate).5. Universitatea de Vest din Timisoara: pierde 32 de locuri la master si 5 la doctorat (3 bugetate)In schimb, "Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, al carei rector suspendat este chiar ministrul Educatiei, Valentin Popa, primeste 595 de locuri la Master, cu 55 mai multe decat anul trecut, iar la Doctorat castiga 8 locuri bugetate fata de anul trecut", informeaza sursa citata.