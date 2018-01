Protest la Facultatea de Teatru: Profesorii s-au revoltat dupa ce rectorul a semnat scrisoarea de sustinere a ministrului Educatiei

Ziare.

Acestia au semnat, la randul lor, o scrisoare in care dezaproba gestul rectorului si se disociaza de acesta."Rectorul UNATC este unul dintre semnatarii scrisorii de sustinere a ministrului Educatiei. Impreuna cu cativa colegi din UNATC am redactat o scrisoare deschisa in care ne exprimam opinia legata de acest gest", a transmis pe Facebook lectorul Andrei Rus In scrisoare se spune ca: "Surprinderea noastra e cauzata in primul rand de faptul ca acesta s-a alaturat unui astfel de demers, in mod evident un act de partizanat politic, ceea ce nu retinem sa se fi intamplat in trecut, in cazul altor propuneri pentru ministerul de resort".Acestia sustin ca prin faptul ca Mandea a semnat scrisoarea atrage atentia asupra lor si insinueaza ca si ei ar fi de acord cu numirea lui Popa in functia de ministru."Prin prezenta scrisoare deschisa, dorim sa ne disociem de continutul respectivei scrisori si sa dezaprobam public gestul domnului rector, care nu face decat sa dea dovada de partizanat politic. Este, dupa cunostintele noastre, o premiera pentru universitatea noastra de asumare a unei pozitii de partizanat politic clar si in mod public.De aceea, condamnam gestul rectorului Nicolae Mandea si ii solicitam retragerea semnaturii de pe scrisoarea amintita, printr-un comunicat public in acest sens", se arata in document.Pana in prezent aceasta scrisoare a fost semnata de:Tudor Cristian Jurgiu, asist. univ. dr. al Facultatii de Film din UNATCAndreea Duta, lector univ. dr. al Facultatii de Teatru din UNATCAndrei Rus, lector univ. dr. al Facultatii de Film din UNATCGabriela Filippi, asist. univ. drd. al Facultatii de Film din UNATCVlad Ioachimescu, lect. univ. dr. al Facultatii de Film din UNATCPaul Negoescu, asist. univ. dr. al Facultatii de Film din UNATCIulia Rugina, asist. univ. drd. al Facultatii de Film din UNATCAndrei Gorzo, lector univ. dr. al Facultatii de Film din UNATCIrina Trocan, asist. univ. drd. al Facultatii de Film din UNATCAndra Petrescu, asist. univ. drd. al Facultatii de Film din UNATCAdina Petrescu, prof. univ. dr. al Facultatii de Film din UNATCAndreea Mihalcea, drd. al Facultatii de FilmMircea Ciocaltei, prof. univ. dr. al Facultatii de FilmTudor D. Popescu, asist. univ. drd. al Facultatii de FilmLucian Georgescu, prof. univ. dr. al Facultatii de Film.Acestia isi invita colegii sa se alature demersului lor.Gestul acestora a fost salutat si de Tudor Chirila."Gestul colegilor de la UNATC, acela de a chestiona oportunitatea girului pe care rectorul universitatii l-a acordat noului ministru al educatiei (semnand impreuna cu alti rectori o scrisoare publica de sustinere), mi se pare un act de sanatate morala. Mai nou, in Romania, se strang semnaturi pentru ministrii cu competente indoielnice.Iata un ditamai partizanat politic pe care niciuna din 'televiziunile de stiri' nu-l va reprosa bravilor semnatari. Pana la urma, numirile politice trebuie sa aduca si beneficii, ca de aia ii numim pe toti de la partid, nu? Ca sa livreze. Cand? Cand avem nevoie de un ministru care sa nu fie contestat, de exemplu", a scris Tudor Chirila pe Facebook. In plus, miercuri la amiaza, mai multi profesori de la UNATC au protestat fata de decizia rectorului Mandea.A.G.