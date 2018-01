Rectorul de la Babes Bolyai neaga ca l-ar fi sustinut pe ministrul propus la Educatie: Ma deranjeaza la culme magariile astea

Ziare.

"Eu mai am cateva luni si o sa ies la pensie, nu vreau sa ma implic in asa ceva. Nu l-am sustinut si nu-l voi sustine pe domnul Popa. Lucrez in invatamant si ma deranjeaza la culme magariile astea. Daca vor continua asa, va fi dezastru. In directia aia ne indreptam cu tot ce face PSD.N-am semnat si nici nu se punea problema sa o fac, eu nu-l sustin pe domnul Popa. Nici n-am auzit pana acum ca ar aparea numele meu pe lista sustinatorilor sai, mi se pare ciudat", a declarat Pop pentru Adevarul Vezi si Ministrul propus pentru Educatie, surprins in repetate randuri facand greseli gramaticale (Video) Numele lui Ioan Aurel Pop apare pe lista celor 45 de rectori care ar fi sustinut nominalizarea lui Popa pentru functia de ministru al Educatiei."Cu o experienta de peste 25 de ani in educatie, domnul profesor Valentin Popa a parcurs toate etapele carierei academice, afirmandu-se ca un cadru didactic si cercetator de prestigiu in domeniul sau de activitate.Activitatea manageriala a domniei sale a debutat in anul 2004, fiind incununata prin alegerea ca rector al Universitatii 'Stefan cel Mare' din Suceava, dar si ca presedinte al consortiului 'Academica Plus', care reuneste 11 universitati din Romania", se arata in scrisoarea deschisa.Potrivit semnatarilor, Valentin Popa a reusit transformarea Universitatii "Stefan cel Mare", care ofera "un climat potrivit pentru performanta in dezvoltarea profesionala".