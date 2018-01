Seful rectorilor il apara pe ministrul propus pentru Educatie, pus la zid pentru greselile gramaticale

Ziare.

"Sigur ca se pot evidentia in cazul oricarei propuneri anumite puncte mai slabe, sa spunem, dar in ceea ce ma priveste as dori sa accentuez aspectele pozitive esentiale. Aspecte care sunt si pot fi relevante pentru intreg sistemul romanesc al educatiei, sistem care se confrunta cu o serie foarte diversa de provocari.M-as bucura sa existe solidaritate si spirit constructiv, eficient manifestate in domeniul educatiei. Valentin Popa cunoaste realitatile, cu bune si cu rele, din domeniul educatiei si am incredere ca va putea sa gestioneze lucrurile din pozitia de ministru al Educatiei", a precizat Cimpeanu, la randul sau fost ministru al Educatiei."Este (...) foarte putin probabil sa poti lua deciziile corecte, chiar daca te exprimi foarte elevat si foarte frumos, in conditiile in care nu cunosti in profunzime realitatile. Or, colegul rector din Suceava, in toti anii acestia de colaborare la nivelul Consiliului National al Rectorilor, a demonstrat nu numai ca e un bun cunoscator al realitatilor si mecanismelor, dar a demonstrat faptul ca este un sustinator al sistemului de invatamant superior in ansamblul sau, nu numai al Universitatii din Suceava, pe care a condus-o, in opinia mea cu rezultate foarte bune", a mai spus fostul ministru.Totodata, si-a exprimat convingerea ca Valentin Popa va sustine demersurile universitatilor romanesti de promovare la nivel international a competentelor si ofertei educationale."Daca ma refer la invatamantul superior, avem de facut clasificarea universitatilor, evaluarea scolilor doctorale, avem o serie de provocari ce tin de mecanismele de finantare si de asigurare a echitatii si dezvoltarii in universitatile romanesti. O alta prioritate la nivelul invatamantului superior ar fi aceea de sustinere a eforturilor pentru internationalizarea invatamantului superior romanesc. Spun acest lucru si din pozitia de presedinte al Agentiei Universitare a Francofoniei, care reuneste universitati dintr-un numar de 111 tari.Vad foarte bine care sunt prioritatile la nivel international, iar acestea trebuie sa fie si o prioritate a invatamantului superior din Romania. Or, actuala propunere am motive sa cred ca va sustine demersurile universitatilor romanesti de promovare la nivel international a competentelor si ofertei educationale din invatamantul superior", a spus presedintele CNR.El a vorbit, de asemenea, despre prioritatile din invatamantul preuniversitar , aratand ca noul curriculum trebuie sa indrepte invatamantul romanesc catre "achizitia de competente, care sa puna elevul cu adevarat in centrul preocuparilor profesorilor" si sa poata genera un interes mai mare din partea profesorilor pentru metode noi si adaptate la contextul actual.Valentin Popa, rectorul Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava, a fost validat, vineri, de Comitetul National Executiv al PSD , ca propunere a partidului pentru portofoliul de ministru al Educatiei Nationale. El va fi audiat, impreuna cu ceilalti colegi ai sai, in comisiile parlamentare luni, incepand cu ora 08:00.