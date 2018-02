Senatul Facultatii de Teatru se distanteaza de rectorul care-l sustine fatis pe noul ministru al Educatiei

Ziare.

com

Rectorul UNATC este unul dintre semnatarii scrisorii de sustinere a ministrului Educatiei, Valentin Popa. "Senatul UNATC considera semnarea de catre domnul rector Nicolae Mandea a sustinerii candidatului PSD la functia de ministru al Educatiei, ca pe un gest personal, facut in nume propriu, si care prin simpla invocare a functiei Domniei Sale, nu poate angrena - fara acordul Senatului - numele si imaginea institutiei intr-un act public, altul decat cele administrativ-legale care ii sunt atribuite prin lege si cu atat mai putin unul cu tenta politica", arata un comunicat semnat de presedintele Senatului UNATC, profesorul Sergiu Anghel, publicat, vineri, pe site-ul institutiei.Comunicatul mai arata ca semnatura rectorului Nicolae Mandea pe un document care nu are nicio valoare juridica nu poate, "ipso facto", angrena institutional UNATC nici macar la nivel de rector, si, cu atat mai putin, la nivel de Senat de institutie."In consecinta, Senatul UNATC considera gestul domnului rector ca pe un act personal si subiectiv, fata de care Senatul UNATC se distanteaza, considerand totusi ca Domnia Sa, cu titlu individual, a depasit cadrul strict al principiilor Cartei noastre si care se refera fara nici un echivoc la caracterul apolitic al institutiei si la dreptul ei de a ramane echidistanta fata de orice cerc al puterii, impermeabila la orice forma de ingerinta a politicului in bunul ei mers", a mai transmis Senatul UNATC.Acest comunicat al Senatului UNATC a fost publicat dupa ce, cu cateva zile in urma, asistenti si lectori ai Universitatii Nationale de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" au semnat o scrisoare deschisa in care se disociaza si isi exprima public dezaprobarea fata de gestul rectorului Nicolae Mandea de a-l sustine pe Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei.Scrisoarea publica a fost adresata rectorului si Senatului UNATC.