Universitatea Bucuresti: Ministrul Popa a facut o afirmatie deosebit de grava, insultatoare, inexacta si calomnioasa

Acestea sunt datele Universitatii Bucuresti. Ministrul Popa sa prezinte public datele celorlalte institutii organizatoare de doctorat din Romania

Scandalul e departe de a se incheia

Reactia vine dupa ce, ca urmare a presiunilor publice, ministrul Valentin Popa a sustinut luni o declaratie de presa, care ar fi trebuit sa clarifice modalitatea de acordare a locurilor bugetate, netransparenta si puternic contestata de universitatile de elita, carora li s-au taiat drastic fondurile.Pentru ca Valentin Popa a lansat critici si acuzatii la adresa Universitatii Bucuresti, CSUD a reactionat, facand cateva precizari adunate intr-un prim document postat pe site-ul Universitatii Bucuresti . Miercuri, Senatul Universitatii Bucuresti va decide pasii urmatori.Astfel, CSUD contesta cu date statistice oficiale alocarea celor 3.000 de locuri/ granturi de doctorat finantate de la bugetul de stat, precizand, printre altele, ca decizia ministrului Popa "in care studiile de doctorat desfasurate la Universitatea din Bucuresti in domeniile biologie, chimie, fizica, geografie, geologie, informatica si stiintele mediului (si nu numai) contribuie la progresul cunoasterii din cele 5 domenii pe care MEN le-a retinut ca fiind prioritare".In al doilea rand, CSUD respinge si acuzatiile conform carora "o parte dintre doctoranzii inmatriculati la Universitatea din Bucuresti nu au finalizat studiile universitare de doctorat in 'termenul maxim de 7 ani'", subliniind ca, potrivit datelor statistice, situatia doctoranzilor care isi sustin tezele "plaseaza Universitatea din Bucuresti printre universitatile performante ale lumii" si atragand atentia ca "este de datoria MEN sa cunoasca legislatia relevanta in vigoare", iar daca nu este de acord cu ea, sa propuna schimbarile pe care le considera necesare."Comunicatul MEN contine o afirmatie deosebit de grava, pe care nu ne vom sfii sa o catalogam drept insultatoare, inexacta si calomnioasa: ''.Aceasta afirmatie reprezinta in primul randinmatriculati la Universitatea din Bucuresti, care se straduie sa-si desavarseasca formarea prin studii la nivel doctoral si sa realizeze teze de doctorat care sa reprezinte progrese ale cunoasterii stiintifice si/sau contributii la rezolvarea problemelor societatii. Ea este totodata inexacta si calomnioasa.Precizam ca, in fiecare an, o parte dintre candidatii la doctorat sunt respinsi, ceea ce atesta exigenta comisiilor de admitere, a conducatorilor de doctorat si a scolilor doctorale ale Universitatii din Bucuresti. Numarul candidatilor care la capatul admiterii au fost respinsi, nefiind admisi nici macar la locurile cu taxa, nu a fost in nici un an mai mic de 33; pe ansamblul celor 7 ani in care s-au organizat admiteri la doctorat de la intrarea in vigoare a Legii educatiei nationale nr.1/2011 si pana astazi au fost respinsi in total 431 de candidati, ceea ce corespunde unei medii anuale dela admiterea la doctorat", se arata in comunicatul CSUD.Nu in ultimul rand, se precizeaza ca Universitatea Bucuresti este preocupata de calitatea studiilor universitare de doctorat, iar un indicator important in acest sens este "cariera ulterioara a absolventilor studiilor universitare de doctorat"."De aceea, Universitatea din Bucuresti a participat impreuna cu alte 7 institutii de invatamant superior din Europa (Universitatea Goethe din Frankfurt am Main, Universitatea din Luxemburg, Universitatea din Maastricht, Universitatea Tehnica din Munchen, Fondul de Cercetare AXA din Paris, Universitatea din Split, Institutul de Stiinta si Tehnologie Austria din Viena) la proiectul Career Tracking Survey of Doctorate Holders, coordonat de European Science Foundation. ().Rezultatele analizei datelor detaliate au confirmatde la Universitatea din Bucuresti (95% erau angajati la 6 luni dupa sustinerea doctoratului si 98% la 12 luni de la sustinerea doctoratului), legatura stransa dintre locul de munca si calificarea dobandita in cadrul studiilor doctorale, precum si preferinta acestora pentru o cariera academica (valori peste media institutiilor europene cuprinse in aceasta cercetare) ", se arata in comunicatul CSUD.Consiliul "este constient ca nu totul este perfect la nivelul studiilor doctorale" de la UB si se straduieste sa remedieze neajunsurile si sa ridice nivelul calitativ al doctoratelor."Avand in vedere aceste eforturi oneste, ca si calitatea ridicata, recunoscuta international, a studiilor universitare de doctorat de la Universitatea din Bucuresti, solicitam ca,, orice folosire a unor date si aprecieri cu privire la studiile universitare de doctorat de la Universitatea din Bucuresti sa fie insotite depentru toate institutiile organizatoare de doctorat din Romania, precum si de comparatii cu universitatile de top din alte tari", se mai arata in comunicatul CSUD.Valentin Popa a declansat vii reactii de dezaprobare in randul profesorilor si studentilor de la marile universitati din tara, dupa ce a decis in mod netransparent alocarea locurilor bugetate pentru anul universitar viitor, taind drastic de la universitatile de elita si ducand banii catre alte institutii de invatamant superior.Universitatea Bucuresti, Universitatea Babes Bolyai, Universitatea de Vest Timisoara si SNSPA au contestat vehement decizia ministrului si au cerut premierului Dancila sa revina asupra ei.In ciuda numeroaselor solicitari, ministrul Popa a refuzat sa dea explicatiile cerute. In semn de protest, studentii de la Babes Bolyai au decis sa intre in greva japoneza. De asemenea, Universitatea Bucuresti va ataca actul normativ in contencios administrativ.In plus, Valentin Popa a fost chemat sa dea socoteala in Parlament, iar scandalul a fost adus si la cunostinta Parlamentului European.In schimb, ministrul a fost laudat pentru ca a facut o "informare buna" in PSD cu privire la acest subiect si a fost felicitat de Liviu Dragnea pentru decizia luata. Asociatia Universitatilor de Medicina si Farmacie s-a solidarizat cu ministrul Popa, care le-a acordat acestora mai multe locuri bugetate, dar nu a scos un cuvant despre taierea fondurilor pentru universitatile care se afla in topurile internationale.