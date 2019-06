CCR da un comunicat ca sa corecteze declaratiile propriului sef. Cum a explicat Dorneanu

Ziare.

com

"Precizam ca afirmatiile presedintelui Curtii Constitutionale a Romaniei, domnul prof. univ.dr. Valer DORNEANU, din data de 20.06.2019, referitoare la asigurarea mentenantei site-ului institutiei nu vizau SRI si STS, ci societatea care are astfel de obligatii contractuale cu Curtea Constitutionala a Romaniei", precizeaza CCR.Ulterior afrmatiilor initiale, Mediafax l-a contactat pe Valer Dorneanu care a declarat ca se referea la faptul "ca se va consulta cu SRI, STS si societatea care asigura mentenanta pentru reconstructia site-ului".Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a declarat, joi, ca, vinerea treacuta, site-ul CCR a fost "virusat, spart" iar ca in urma consultarii cu SRI si STS, acesta va fi refacut. El a mai transmis ca se va adresa penal si tehnic autoritatilor competente.Dorneanu a precizat ca a solicitat Monitorului Oficial sa publice "cu prioritate" toate deciziile CCR nepublicate iar comunicarea cu societatea civila se va face prin "site-urile de comunicare in masa".Acesta a spus ca institutia nu a fost santajata cu cereri de recompensa in urma spargerii paginii de Internet.In ceea ce priveste o posibila legatura intre atacurile cibernetice din ultima perioada la alte insttitutii, precum unele spitale, Valer Dorneanu a afirmat ca nu poate specula pe acest subiect.