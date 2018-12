Comisia de la Venetia il critica pe Dorneanu pentru interzicerea unei opinii separate a CCR

Ziare.

Este vorba despre "Raport privind opiniile separate ale curtilor constitutionale", adoptat de Comisia de la Venetia in cea de-a 117-a sesiune plenara din 14-15 decembrie, publicat pe site-ul institutiei.. Raportul aminteste si de faptul ca aceasta decizie a CCR a fost anulata, pe 20 iunie 2018, de catre Curtea de Apel Bucuresti."44. Curtea Constitutionala a Romaniei a impus limite stricte privind continutul opiniilor separate. Pe 23 iunie 2017, Curtea Constitutionala a adoptat decizia nr.1/22.06.2017, care interzice ''.Mai mult, ''. Potrivit deciziei nr.1/22.06.2017, opiniile separate trebuie predate presedintelui Curtii Constitutionale care cere judecatorului in cauza sa o rescrie daca nu respecta aceste criterii si, daca judecatorul refuza, decide ca opinia separata sau concurenta nu va fi publicata", arata Comisia de la Venetia, in raport., deoarece cea din iunie 2017 i-a permis presedintelui Curtii, Valer Dorneanu, sa impiedice publicarea unei opinii separate critica la adresa institutiei pe care o conduce."46. Este important ca o opinie separata care incalca codul de conduita sau etica (sau de alta natura) sa fie publicata, indiferent daca impotriva judecatorului disident a fost initiata sau nu o procedura. O solutie, asa cum a fost adoptata in Romania printr-o decizie a Curtii Constitutionale din iunie 2017, asa cum s-a explicat mai sus, permitand presedintele Curtii Constitutionale sa impiedice publicarea opiniilor separate care sunt considerate critice la adresa Curtii, ori care sunt considerate ostentative ori cu tenta politica - este problematica si ar trebui evitata", arata sursa citata.Institutia europeana vorbeste despre faptul ca judecatorii constitutionali din Romania care au votat impotriva pot formula o opinie separata, iar in motivarea deciziei CCR acestia pot formula o opinie concurenta. Comisia de la Venetia mai aminteste ca decizia CCR din iunie 2017 a fost anulata, un an mai tarziu, de catre Curtea de Apel Bucuresti."122. Actele Curtii Constitutionale a Romaniei sunt in mod uzual adoptate cu votul majoritatii judecatorilor, in conformitate cu Articolul 6 al Legii Curti Constitutionale. 123. In conformitate cu articolul 59 al acestei legi, judecatorii constitutionali care au votat impotriva pot formula o opinie separata. Cu privire la motivarea deciziei pot formula o opinie concurenta. Opinia separata si cea concurenta se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, impreuna cu decizia. 125. Aceasta decizie a CCR (nr.1/22.06.2017) a fost anulata de Curtea de Apel Bucuresti pe 20 iunie 2018", conchide sursa mentionata.Plenul Curtii Constitutionale a adoptat pe data de 22 iunie 2017 Hotararea nr. 1/2017 privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente care stipuleaza, la articolul 2, ca "Opinia separata sau concurenta se preda presedintelui Curtii Constitutionale odata cu decizia la care a fost redactata. Dupa discutarea deciziei, presedintele Curtii Constitutionale, in masura in care constata ca exista abateri de la regulile stabilite la art. 1, solicita judecatorului respectiv, prin rezolutie, refacerea acesteia".Una dintre regulile de la articolul 1 este ca opinia separata sau concurenta "nu poate transgresa dincolo de punctul de vedere al judecatorului pentru a se transforma intr-o critica punctuala la adresa deciziei Curtii Constitutionale, neputandu-se constitui intr-un examen partinic sau intr-o critica fatisa la adresa acesteia".In caz ca judecatorul Curtii care nu reface opinia pentru a se conforma acestor reguli, presedintele CCR poate dispune ca opinia separata sau concurenta, dupa caz, sa nu se publice in Monitorul Oficial sau pe pagina de internet a Curtii Constitutionale si nici sa nu se ataseze la dosarul cauzei.Citeste si Comisia de la Venetia aminteste CCR ca, intr-o societate democratica, deciziile Curtii sunt supuse criticii - corespondenta oficiala