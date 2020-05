Dorneanu explica de ce a desfiintat CCR amenzile din starea de urgenta. Argumente de la Mineriada din '99

Ziare.

com

"Legea-cadru a ordonantei de urgenta - ar fi trebuit ca acest articol sa fie urmat de o lege organica, sa reglementeze toate masurile pe care trebuie sa le ia autoritatile - Parlament, Guvern. Nu s-a intamplat.S-a dat o ordonanta de urgenta, 1/99, care s-a dat in preajma venirii minerilor, s-a facut, cum zic unii, pe genunchi, in aceeasi zi s-a facut ordonanta, s-au obtinut avizele, s-a si publicat in Monitorul Oficial. (...)In mod normal, pentru a implini ceea ce nu a facut legiuitorul in '99, sa dea o lege in ansamblu, s-a dat aceasta ordonanta de urgenta care are aceasta limitare, aceasta interdictie prevazuta de art. 115 al. 6, nu poti afecta drepturile fundamentale, si atunci aceste afectari trebuiau date prin lege", a spus Dorneanu, joi seara, la Antena3.El a precizat ca, prin decizia CCR, s-a declarat neconstitutionala OUG 34, nicidecum nu a fost declarata neconstitutionala starea de urgenta."Ordonanta aceea atacata de Avocatul Poporului noi n-am declarat-o neconstitutionala in ansamblul ei, pentru ca ea a fost data sub imperiul Constitutiei din 1991, care in privinta ordonantelor de urgenta nu stabilea niste restrictii.DeciIn schimb, Ordonanta 34, care a stabilit mult mai multe lucruri care vizeaza restrangerea unor drepturi, s-a dat sub imperiul Constitutiei revizuite. In art. 115 al. 6 se spune ca prin OUG se poate face orice, mai putin sa afectezi legile constitutionale sau sa afectezi drepturile fundamentale ale omului.Or, libertatea de circulatie, sanctiunile fac parte din libertatile fundamentale. Deci nu se puteau stabili asemenea restrangeri", a explicat presedintele CCR.El a mai spus ca articolul 93 din Constitutie da dreptul presedintelui sa declare starea de urgenta, ceea ce a si facut."Acest articol, imi permit sa zic eu, nu Curtea, este usor lacunar. Ca spune 'declara starea de urgenta'. Este o pura declaratie sau presedintele poate sa ia niste masuri? Din cuprinsul art. 93 nu rezulta, dimpotriva, rezulta ca declararea starii de urgenta trebuie incuviintata de Parlament, care se convoaca obligatoriu si de aici se deduce ca Parlamentul este cel care sa ia niste masuri", a afirmat Dorneanu.Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, miercuri, sesizarea Avocatului Poporului si a decis ca OUG 34/2020, prin care a fost majorat cuantumul sanctiunilor aplicate in timpul starii de urgenta, e neconstitutionala Insa amenzile primite in starea de urgenta nu se anuleaza automat, trebuie contestate in instanta pana pe 30 mai Orban, dupa decizia CCR privind amenzile: Ma socheaza, are un caracter politic. Curtea este de partea celor care incalca legea , dar si Klaus Iohannis: Fara amenzi, mortii pe care azi ii plangem ar fi fost mult mai multi