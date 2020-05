Seful CCR, dupa decizia privind amenzile: Este problema autoritatilor ce sa faca in continuare

Ziare.

"Eu cred ca nu toata lumea trebuie sa isi dea cu parerea si. Nu pot sa dau consultatii juridice si nu pot face alte comentarii decat cele din comunicatul pe care l-am dat.. Rostul CCR nu este sa dea indicatii ce trebuie sa faca Guvernul sau Parlamentul. Exista solutii, e problema autoritatilor sa o faca si sa o faca constitutional. Nu am dreptul sa fac comentarii si sa dau sfaturi", a declarat Dorneanu, joi, pentru HotNews.ro Amintim ca CCR a decis, miercuri, ca amenzile aplicate pentru incalcarea masurilor din ordonantele militare date in timpul starii de urgenta sunt neconstitutionale Curtea Constitutionala preciza, intr-un comunicat, ca a decis, cu unanimitate, ca OUG 34 este neconstitutionala in integralitate. Aceasta ordonanta este cea prin care au fost majorate amenzile pentru persoane fizice de la 100-5.000 de lei la 2.000-20.000 de lei, iar pentru persoane juridice de la 1.000-70.000 de lei, la 10.000 - 70.000 de lei.Totodata, au fost introduse si sanctiuni complementare, cum ar fi confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventie; interzicerea accesului la respectivele bunuri, prin aplicarea sigiliului de catre organele abilitate; suspendarea temporara a activitatii; desfiintarea unor lucrari; refacerea unor amenajari.Magistratii au decis, in unanimitate, ca legea nu a fost clara, previzibila, si a lasat politistii sa decida arbitrar si discretionar cum aplica aceste sanctiuni. Totodata, si unui judecator i-ar fi fost imposibil sa rezolve o contestatie a acestor amenzi.