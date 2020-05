Seful CCR: Nu am fost noi atacati de Kovesi la CEDO. Nu hotararea Curtii a stat la baza deciziei

Ziare.

"I-as ruga pe toti care vor sa analizeze obiectiv decizia CEDO, in raport de Curtea Constitutionala, sa observe urmatorul lucru: n-am fost noi atacati de doamna Kovesi, nu noi am figurat parte acolo, iar cine citeste cu obiectivitate si fara partinire decizia CEDO sa vada ca nu o sa gaseasca nicio critica la adresa deciziei Curtii Constitutionale sau a activitatii Curtii Constitutionale si o sa vada, in esenta, ca nu decizia Curtii Constitutionale sau o anumita conduita a Curtii Constitutionale a stat la baza deciziei", a precizat Dorneanu.Potrivit acestuia, la baza deciziei au stat doua articole din Conventia Drepturilor Omului pe care le-a invocat si Laura Codruta Kovesi in sesizare, "care se refera la cu totul altceva". "Cine vrea sa adanceasca cercetarile, sa se uite la sesizare si la decizie si sa o citeasca cu obiectivitate", a adaugat Dorneanu.Laura Codruta Kovesi a castigat marti, la CEDO, procesul prin care a contestat decizia de revocare din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) , informeaza un comunicat de presa al institutiei cu sediul la Strasbourg.Potrivit CEDO, Romania a incalcat drepturile sefei Directiei Nationale Anticoruptie, prin revocarea acesteia din functie inainte de incheierea mandatului.Conform deciziei CEDO, Kovesi nu a avut niciun mijloc de a ataca in justitie revocarea sa, deoarece o astfel de procedura nu ar fi permis examinarea decat a formei decretului prezidential de revocare, si nu a revendicarilor sale de fond, conform carora ea a fost revocata pentru ca a criticat reforma legislativa in materie de coruptie.Totodata, Curtea a stabilit ca dreptul la libertatea de expresie al fostului procuror-sef al DNA a fost incalcat pe motiv ca ea a fost revocata din cauza criticilor pe care le-a facut in exercitarea functiilor sale pe un subiect de interes public.