V. Dorneanu nu se lasa, iar de CEDO nici nu-i pasa

Sa-mi fie iertat, dar gandesc ca nici nu si-o vor face vreodata, atata vreme cat insisi magistratii sunt numiti adesea nu dintre cei mai capabili si merituosi cunoscatori ai dreptului, nu dintre cei dedicati infaptuirii dreptatii, ci dintre cei care si-au slugarit mai bine stapanii politici, primind astfel asteptata recompensa.Si pentru ca, iertati-mi expresia, pestele de la cap se-mpute, nu pot sa nu incep cu varful icebergului, presedintele instantei care verifica constitutionalitatea pentru tot ce misca in tara noastra: CCR.In fruntea acestei institutii eminamente echidistanta, a fost plantat un personaj aflat totdeauna in serviciul cuiva. Inainte de 1990, ocupa functii unde nu puteai promova fara sa fii comunist cu acte in regula si adulator declarat al raposatului dictator, iar dupa acest an a devenit nu numai un social-democrat marcant, dar si un personaj de varf: ministru social-democrat, presedintele Camerei Deputatilor (PSD), secretar general adjunct al aceleiasi Camere (tot PSD), iar de cativa ani incoace presedinte al CCR (echidistant si apolitic 100%).Nu este umilitor? Nu blameaza asta intreaga tara? Nu-i o ofensa pentru noi, ceilalti, care avem incredere in justitie si in valorile sale, ii pretuim pe slujitorii ei, respectam instantele, contam fara tagada pe impartialitatea acestora si descoperim deodata ca dreptatea trebuie sa ne-o faca alti judecatori, din alte parti, intrucat printre ai nostri, s-au strecurat unii gata sa dea cinstea pe rusine, spre propria capatuaia.Fara indoiala, hotararea CEDO cu privire la plangerea Laurei Codruta Kovesi este o palma grea pe obrazul fostei coalitii toxice PSD+ALDE care ne-a guvernat discretioanar, ajutata de niste lachei precum acest Dorneanu si altii ca el. Dar hotararea este mai mult decat atat: este un blam, care ne apasa pe toti.Zic pe toti, intrucat noi am pus umarul cand am votat cu o atat de larga majoritate PSD, noi am permis instalarea coalitiei toxice PSD+ALDE, noi i-am dat nas lui Tariceanu sa vorbeasca in numele romanilor de la tribuna Senatului, sub ochii nostri isi permitea Dragnea sa schimbe prim ministrii in functie de toanele sale si tot in vazul nostru s-a cocotat Dancila, ratoindu-se din fruntea unui guvern caricatural: "n-am venit sa dau socoteala".Noi, electoratul acelei majoritati toxice care l-a inscaunat pe Dorneanu la CCR, am dus tara la rusinea fara seaman ca o curte europeana sa-i dea dreptate unui fost demnitar roman, nedreptatit de autoritatile din tara sa.Ii dau perfecta dreptate presedintelui Iohannis, cand puncteaza:Iar domnul Dorneanu, consecvent tinutei sale comuniste, devenit social-democrat si ajuns hodoronc-tronc echidistant si apolitic, continua in acelasi stil discutabil, si incearca sa joace alba-neagra cu cei pe care si-i inchipuie adversari politici. In loc sa-si ceara scuze de la doamna Kovesi pentru felul cum a nedreptatit-o, Dorneanu persista in a-si servi jupanii.Nu mai departe decat miercuri, a aparut in spatiul public decizia CCR care, vorbind bineinteles in numele Constitutiei, a stabilit ca amenzile aplicate pentru incalcarea masurilor din ordonantele militare date in timpul starii de urgenta sunt neconstitutionale. Pana aici, bine, cine altul decat CCR este indicat sa stabileasca ce este si ce nu este constitutional?Numai ca nici CCR nu vorbeste de pe Luna si nici domnul Dorneanu de pe Marte. Toti suntem in plina pandemie si, mai ales in aceste zile, nu facem un pas fara sa ne intrebam daca nu gresim. In fiecare zi se infecteaza oameni, mor oameni si trebuie protejati oameni. Cu izolare, cu carantina, cu masti, manusi, cu tot ce putem.O echipa complexa de specialisti, sub conducerea Guvernului si cu supravegherea atenta a presedintelui, este pe faza non stop, zi si noapte, pentru ca sanatatea si viata sa ne fie cat mai protejate.Evident, nici domnul Dorneanu, nici CCR nu pot face mare lucru ca sa puna ei cumva umarul la asa ceva, dar ar fi destul daca n-ar incerca sa incurce. Va aduceti aminte de momentul cand CCR dorea sa blocheze salvarea doamnei Kovesi si-l obliga pe presedinte sa semneze revocarea acesteia din functie, pentru ca numai asa este constitutional si nu altfel?Atunci, decizia CCR nu se oprea sa stabileasca numai constitutionalitatea, ci implicandu-se grav in caz, ii stabilea presedintelui si calea de urmat:De ce se baga atunci in asa ceva? Scrie asta in constitutie? Nu. Ca sa-l serveasca pe Tudorel, care o servea pe Dancila, care il servea pe Dragnea. Pentru asta se caznea Dorneanu sa arate calea de urmat, fara sa fie asta o datorie a sa: ca nu cumva sa fie deranjat Dragnea. Stia ca, daca se supara "daddy", e de rau.Dar acum, in gandirea domnului Dorneanu nimic nu e mai bine decat ceea ce ar putea fi mai rau pentru Guvern, ceea ce i-ar da probleme chiar si presedintelui, ceea ce i-ar incurca pe toti. Nici nu s-a intrebat CCR daca exista vreo cale de urmat la cele decise, daca acea cale se poate parcurge suportabil pentru populatie.A hotarat pur si simplu, iar restul privind cum se va aplica hotararea, daca se poate aplica, daca produce ordine sau haos in tara, daca provoaca sau nu tevaturi, asta nu e treaba mea - gandeste domnul Dorneanu - Asta e treaba "lor". Ii priveste.Nu vreau sa fac proces de intentie nimanui, dar simt cum sta cineva si-si rade in barba, la gandul ca poate iese vreo dandana, la aflarea deciziei CCR. L-as intreba pe domnul Dorneanu daca s-a gandit la calea de urmat si in cazul acesta al amenzilor, asa cum s-a gandit in cazul Kovesi.Calea de urmat nu este simpla. Unele amenzi au fost platite si probabil trebuie returnate, altele au fost numai comunicate la administratiile financiare, altele poate n-au apucat, altele urmeaza sa se aplice pana se publica in MOf decizia CCR. Care este calea de urmat la toate acestea, mai oameni buni, care dati decizii dar nu va pasa ce facem noi cu ele apoi? Si, as intreba chiar, exista vreo cale de urmat?Fireste, domnul Dorneanu nu este obligat sa arate calea, dar daca in cazul doamnei Kovesi a facut-o fara nicio obligatie, acum de ce n-ar face-o, macar din respect pentru cei care platesc impozite si taxe pentru ca dansul si altii ca el sa primeasca salarii de lux si cate doua pensii speciale fiecare.