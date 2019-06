Valer Dorneanu a fost reales presedinte al CCR, pentru un nou mandat de 3 ani

Articolul 7

Procedura de alegere a presedintelui CCR s-a facut dupa depunerea juramantului de investitura in functia de judecator al Curtii Constitutionale de catre Cristian Deliorga si Gheorghe Stan. Cei doi fosti magistrati sunt propusi in aceste functii de PSD.," anunta CCR, intr-un comunicat de presa transmisProcedura de alegere a noului presedinte al Curtii Constitutionale s-a desfasurat in temeiul dispozitiilor art.7 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale." (1) Curtea Constitutionala are un presedinte ales prin vot secret, pentru o perioada de 3 ani, cu majoritatea voturilor judecatorilor, in termen de 5 zile de la innoirea Curtii.(2) Mandatul presedintelui poate fi reinnoit.(3) Pentru alegerea presedintelui, fiecare grupa de judecatori numiti de Camera Deputatilor, de Senat si de Presedintele Romaniei poate propune o singura candidatura. Daca la primul tur de scrutin niciun candidat nu intruneste majoritatea voturilor, se va proceda la al doilea tur de scrutin intre primii doi clasati sau trasi la sorti, daca toti candidatii obtin acelasi numar de voturi. Operatiunile de alegere a presedintelui sunt conduse de judecatorul cel mai in varsta."