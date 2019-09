Fostul ministru Valerian Vreme a fost achitat definitiv in dosarul Microsoft

Ziare.

com

Vreme a fost trimis in judecata de Directia Nationala Anticoruptie in septembrie 2017 pentru abuz in serviciu si a fost achitat si in prima instanta "Respinge, ca nefondate, apelurile formulate de Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie si de apelantul inculpat Vreme Valerian impotriva sentintei penale nr. 630 din data de 01 noiembrie 2018, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala in dosarul nr. 2483/1/2017. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, astazi, 24 septembrie 2019", se arata in sentinta ponuntata de completul de cinci judecatori de la ICCJ.Valerian Vreme trebuie sa plateasca 500 lei cheltuieli judiciare catre stat.Valerian Vreme a fost trimis in judecata pentru infractiunea de abuz in serviciu, in septembrie 2017.Potrivit procurorilor DNA, in perioada septembrie 2010 - februarie 2012, Vreme Valerian, in calitate de ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a incheiat, fara organizarea unei licitatii publice, cu D.Con-Net AG, lider al unei asocieri de firme, un contract care avea ca obiect inchirierea, pe o durata de 16 luni si 13 zile, cu optiune de cumparare, a drepturilor neexclusive de utilizare a produselor software Microsoft in scoli.Acest lucru s-a intamplat in conditiile in care Acordul-cadru de furnizare nr. 32/12.08.2009 nu permitea incheierea unui astfel de contract subsecvent. D.Con-Net AG a achizitionat licentele respective la pretul de 2.612.805 euro.Ulterior, in acelasi context, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a achitat catre D.Con-Net AG suma totala de 13.904.599 de euro."Prin acest demers s-a cauzat, pe de o parte - un prejudiciu Ministerului Comunicatiei si Tehnologiei Informatiei, in valoare totala de 11.291.794 euro, iar pe de alta parte - un folos patrimonial necuvenit, in acelasi cuantum, in favoarea D.Con-Net AG", mentionau procurorii la vremea respectiva.