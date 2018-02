Inalta Curte incepe astazi judecata in dosarul Microsoft II - Valerian Vreme

Ziare.

Potrivit procurorilor DNA, in perioada septembrie 2010 - februarie 2012, Vreme Valerian, in calitate de ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a incheiat, fara organizarea unei licitatii publice, cu D.Con-Net AG, lider al unei asocieri de firme, un contract care avea ca obiect inchirierea, pe o durata de 16 luni si 13 zile, cu optiune de cumparare, a drepturilor neexclusive de utilizare a produselor software Microsoft in scoli.Acest lucru s-a intamplat in conditiile in care Acordul-cadru de furnizare nr. 32/12.08.2009 nu permitea incheierea unui astfel de contract subsecvent. D.Con-Net AG a achizitionat licentele respective la pretul de 2.612.805 euro.Ulterior, in acelasi context, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a achitat catre D.Con-Net AG suma totala de 13.904.599 de euro."Prin acest demers s-a cauzat, pe de o parte - un prejudiciu Ministerului Comunicatiei si Tehnologiei Informatiei, in valoare totala de 11.291.794 euro, iar pe de alta parte - un folos patrimonial necuvenit, in acelasi cuantum, in favoarea D.Con-Net AG", mentioneaza procurorii.Patru dosare legate de achizitia de licente Microsoft au ajuns in instanta. Unul din acesta a fost solutionat definitiv, iar trei sunt pe masa judecatorilor.