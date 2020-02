Cum i-a indicat CCR lui Zgonea articolul din Codul de procedura penala pentru a scoate interceptarile SRI din dosarele penale

Sesizarea lui Zgonea: 31 mai 2018

Curtea observa ca art. 139 alin. (3) din Codul de procedura penala califica drept mijloc de proba inregistrarile efectuate de parti sau de alte persoane, cand privesc propriile convorbiri sau comunicari pe care le-au purtat cu tertii, precum si orice alte inregistrari, daca nu sunt interzise de lege.

Doar dispozitiile art. 139 alin. (3) din Codul de procedura penala ar putea conferi calitatea de mijloc de proba inregistrarilor rezultate din activitati specifice culegerii de informatii, autorizate potrivit Legii nr. 51/1991, iar nu dispozitiile art. 11lit. d) din Legea nr. 51/1991.

CCR a admis marti o exceptie de neconstitutionalitate privind o prevedere din Codul de procedura penala, legata de folosirea interceptarilor in procesele penale. In urma acesteia, SRI nu mai poate sesiza procurorii daca in timpul interceptarii pe mandate de siguranta nationala sesizeaza infractiuni de drept comun.Astfel sunt anulate probele stranse de SRI din dosarele de coruptie, crima organizata, trafic de droguri, trafic de persoane, criminalitate cibernetica sau chiar terorism, tradare si spionaj.Decizia CCR lasa SRI practic fara obiect de activitate, avand in vedere ca nu va mai putea sesiza parchetele in legatura cu infractiunile constatate in timpul monitorizarilor pe care le face in baza Legii sigurantei nationale.Mandatele de siguranta nationala sunt emise de Inalta Curte. Cererea de emitere a unui MSN, sau de prelungire a acestuia, este facuta de procurorul general al Romaniei, la solicitarea SRI.Exceptia a fost ridicata de fostul presedinte al Camerei Deputatilor Valeriu Zgonea in dosarul in care a fost condamnat luni la 3 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta. Decizia nu este definitiva.Zgonea a pus in discutie sesizarea CCR in perioada in care procesul se judeca in Camera Preliminara."Dispune sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei cu privire la exceptia de neconstitutionalitate invocata de inculpatul Zgonea Valeriu Stefan," este minuta instantei. Exceptia a vizat articolul art. 139 alin.(3) din Codul de procedura penala:"Inregistrarile prevazute in prezentul capitol, efectuate de parti sau de alte persoane, constituie mijloace de proba cand privesc propriile convorbiri sau comunicari pe care le-au purtat cu tertii. Orice alte inregistrari pot constitui mijloace de proba daca nu sunt interzise de lege."Acesta era coroborat cu articolul 11 alin.(1) lit.d) din Legea nr.51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei: "Informatii din domeniul securitatii nationale pot fi comunicate:[...]d) organelor de urmarire penala, cand informatiile privesc savarsirea unei infractiuni."Discutiile despre acest articol au fost ridicate chiar de Curtea Constitionala in motivarea unei alte decizii, prin care a declarat neconstitutional un articol din Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala. Era vorba chiar de prevederea care stabilea modul in care sunt emise mandatele de siguranta nationala. Practic, CCR a constatat ca mandatele de siguranta nationala date in dosarele de coruptie sunt neconstitutionale.Este vorba de Decizia 91/2018 pronuntata pe 28 februarie 2018. In motivarea acestei decizii, CCR arata ca articolul 139 alin. (3) din Codul de procedura penala confera calitatea de mijloc de proba acestor interceptari realizate in baza unui MSN.CCR precizeaza ca nu se poate sesiza din oficiu in acest caz, avea pe masa o exceptie vizand Legea 51/1991, nu Codul de procedura penala, iar daca ar fi facut asta ar fi contrar legii de functionare."Totodata, in materia inregistrarilor,Asa fiind, concluzia care se impune este aceea ca dispozitiile Legii privind securitatea nationala nu confera calitatea de proba/mijloc de proba datelor si informatiilor rezultate din activitati specifice culegerii de informatii care presupun restrangerea exercitiului unor drepturi sau libertati fundamentale ale omului, autorizate potrivit Legii nr. 51/1991.Astfel, Curtea constata ca problema de constitutionalitate ridicata de autorul exceptiei nu tine de modul de reglementare a dispozitiilor art. 11 lit. d) din Legea nr. 51/1991, ci de modul de reglementare a dispozitiilor procesual penale, eventual coroborate cu dispozitiile Legii nr. 51/1991, care insa nu au fost criticate in prezenta cauza.Or, o eventuala pronuntare asupra constitutionalitatii dispozitiilor procesual penale ar avea semnificatia unei sesizari din oficiu a Curtii, care insa nu este posibila avand in vedere ca, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992),, iar potrivit art. 29 alin. (1) din acelasi act normativ,," motiva CCR.