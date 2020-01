Final de proces pentru Valeriu Zgonea, acuzat de trafic de influenta

DNA: Si-a folosit influenta

DNA: A primit foloase necuvenite de 62.143 de lei

La termenul de joi, politicianul a renuntat la audierea ultimului martor pe care instanta il admisese, dar care nu a putut fi gasit timp de mai multe termene.Este vorba despre un dosar in care au fost audiati ca martori fostii lideri PSD, Liviu Dragnea si Victor Ponta.Decizia Tribunalului Bucuresti din acest caz este in prima instanta, poate fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti.In ianuarie 2018, fostul presedinte al Camerei Deputatilor Valeriu Zgonea a fost trimis in judecata de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru trafic de influenta, fiind acuzat ca ar fi primit de la fostul consilier judetean din Buzau Dumitru Dobrica peste 62.000 de lei, dupa ce i-a promis angajarea unei rude intr-o functie importanta, prin exercitarea influentei asupra unor functionari publici."In perioada cu iulie 2012 - aprilie 2013, cand indeplinea functia de presedinte al Camerei Deputatilor si totodata vicepresedinte al unei formatiuni politice (PSD - n.red.), inculpatul Zgonea Valeriu-Stefan a acceptat promisiunea facuta de inculpatul Dobrica Dumitru, consilier judetean, privind primirea de foloase necuvenite pentru sine, in schimbul influentei pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor functionari publici si a promis ca-i va determina sa numeasca intr-o importanta functie publica o ruda a lui Dobrica Dumitru", anunta DNA.Ulterior, Zgonea ar fi primit de la Dobrica Dumitru foloase necuvenite de 62.143 de lei, reprezentand contravaloarea unor servicii de turism si cheltuieli legate de construirea unei case de vacanta in Covasna.Potrivit DNA, pe 22 aprilie 2013, ""."Ulterior, tot ca urmare a demersurilor facute de Zgonea Valeriu-Stefan, persoana respectiva si-a pastrat functia la nivelul administratiei publice centrale, fiind numita, la data de 23 ianuarie 2014, in functia de subsecretar de stat in cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale", mai precizeaza procurorii.