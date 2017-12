Tatal unui deputat PSD a recunoscut ca i-a dat mita lui Valeriu Zgonea si a incheiat acord cu DNA

Ziare.

In acest dosar, cercetarile continua in cazul lui Valeriu Zgonea, potrivit DNA.Dumitru Dobrica, consilier judetean in cadrul Consiliului Judetean Buzau in perioada iunie 2004-decembrie 2013 si administrator/actionar al unei societati comerciale, a fost trimis in judecata pentru cumparare de influenta.In prezenta avocatului, el a declarat expres ca recunoaste comiterea faptelor de care este acuzat, ca accepta incadrarea juridica pentru care a fost inceputa actiunea penala si este de acord cu modul si cuantumul pedepsei aplicate, precum si cu forma de executare a acesteia.Pedeapsa este doi ani de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani si 6 luni si interzicerea, pe o perioada de un an de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, a drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, conform DNA.In acordul de recunoastere a vinovatiei, procurorii au notat ca in perioada iulie 2012 - aprilie 2013 Dumitru Dobrica Dumitru i-a promis lui Valeriu Zgonea, presedinte al Camerei Deputatilor si totodata vicepresedinte PSD la acea data, foloase necuvenite pentru a-l determina sa intervina pe langa functionari publici pentru numirea unei rude a consilierului intr-o importanta functie publica.Ulterior, Valeriu Zgonea a primit de la consilierul judetean 62.143 de lei, reprezentand contravaloarea unor excursii si cheltuieli legate de construirea unei case de vacanta in judetul Covasna.In 22 aprilie 2013, in urma demersurilor facute de Zgonea, persoana respectiva a fost numita in functia de presedinte al Centrului National de Management pentru Societatea Informationala din cadrul Ministerului pentru Societatea Informationala, desi nu avea pregatire in domeniu.Ulterior, tot ca urmare a demersurilor facute de Valeriu Zgonea, persoana respectiva si-a pastrat functia la nivelul administratiei publice centrale, fiind numita, in 23 ianuarie 2014, in functia de subsecretar de stat in Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, mai arata DNA intr-un comunicat de presa transmis miercuri.Dosarul de urmarire penala in cazul lui Dumitru Dobrica, impreuna cu acordul de recunoastere a vinovatiei, a fost trimis la Tribunalul Buzau, in timp ce, mai spune DNA.In acest dosar, fostul presedinte al Camerei Deputatilor Valeriu Zgonea a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA Ploiesti, pentru trafic de influenta, in februarie 2017.Cea pentru care fostul presedinte al Camerei Deputatilor Valeriu Zgonea a intervenit la mai multi functionari publici pentru a fi numita presedinte al Centrului National de Management pentru Societatea Informationala si ulterior subsecretar de stat in Ministerul Comunicatiilor este Ionela Dobrica, fiica fostului consilier judetean Dumitru Dobrica In prezent, Ionela Dobrica, in varsta de 28 de ani, este deputat PSD.