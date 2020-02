Pambuccian: Cine crede ca ministerele sunt conduse de ministri e naiv

Ziare.

"Lumea mare a intrat in era post-digitala. Din pacate, in Europa niciunul dintre marile trenduri in era digitala nu se regaseste. Noi discutam aici lucruri pe care le discutam de 20 de ani si nu se intampla. Ultima mea incercare a fost in vremea Guvernului Boc, cand am incercat sa abordam chestiunea asta banala de, pe care nu am putut sa o facem nu din accidente de ordin tehnic, ci din cauza felului in care este organizat statul roman. De asta eu m-am ocupat exclusiv de zona privata...Romania nu este o piata pentru industria pe care o avem. E prea mica. Problema pe care o avem este la nivelul felului in care este alcatuit statul roman.. Ei (functionarii din ministere, n.r.) stiu sa foloseasca aceste lucruri foarte bine.Acesti functionari nu pot fi dati jos din doua motive. Pentru ca, o data, noi ne-am dus pe modul francez-belgian, de inamovibilitate a functionarului public. Al doilea motiv este ca foarte mult din Uniunea Europeana a preluat din ideile astea", a mentionat Pambuccian.Deputatul este de parere ca, momentan, in Romania, nu s-a nascut inca prim-ministrul care sa schimbe paradigma in privinta autoritatilor statului."Nu cred ca va reusi nici Guvernul Orban. Nu cred ca s-a nascut acel prim ministru care sa rupa chestia asta. Asta s-a inradacinat. In momentul care ai lucruri inradacinate, atunci lucrurile nu au cum sa mearga. In schimb, noi cheltuim enorm de multi bani pe proiecte punctuale: mai punem o floricica, mai adaugam una-alta.Am renuntat sa cred ca autoritatile statului... pentru ca mi-am dat seama ca orice demers nu are nicio sansa. Noi, de 20 de ani, discutam in continuu de lucrurile astea, iar in 2016 o primarie 'de sector' din estul Londrei a introdus inteligenta artificiala, inlocuind functionarii cu Amelia...", a spus oficialul.Transformarea digitala a administratiei publice centrale si locale, semnatura digitala si e-Guvernarea sunt cateva dintre subiectele dezbatute, luni, la conferinta "Digital Transformation Agenda of Romania", organizata la Bucuresti.