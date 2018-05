Vosganian (ALDE): Preluarea banilor de la Pilonul II ar fi o frauda la Constitutie, un abuz. Sunt banii romanilor. Sa ne abtinem de la a mai face revolutii fiscale

Cetatenii romani sunt titularii de cont si banii sunt proprietatea lor exclusiva, atat de exclusiva incat ei pot fi, in caz de deces, si lasati ca mostenire

cetatenii au optat o data in 2008 si, daca acum se va intampla altfel, se va intampla numai daca ei isi schimba optiunea

Demografia ne obliga sa avem Pilonul II

ALDE nu a vorbit de economie cu Guvernul, dar a facut calcule

peste 15-20 de ani Pilonul II de pensii ar putea sa adauge 15-20 la suta in plus la pensia care s-ar plati, daca ar fi exclusiv din Pilonul I

Ce spune ministrul de Finante

Scandalul Pilonului II si reactiile PSD

ALDE se opune vehement

"Preluarea banilor de la Pilonul II la Pilonul I ar fi o frauda la Constitutie, ar fi un abuz si asa ceva nu cred ca e posibil. Mai ales ca e vorba de milioane de titulari de cont, dintre care cel putin un milion, daca nu chiar 1,2 milioane, au conturi de peste 10.000 de lei, ceea ce deja este o suma consistenta", a sustinut deputatul ALDE, care este economist de profesie si a fost ministru al Finantelor si al Economiei.In plus, vicele ALDE a subliniat ca banii din Pilonul II de pensii sunt ai romanilor, iar dreptul de proprietate este clar dovedit de faptul ca aceste sume pot fi lasate mostenire in caz de deces al titularului de cont:"In legatura cu Pilonul II de pensii, banii care sunt acolo si care sunt intr-o suma de circa 9 miliarde de euro sunt banii romanilor.."Cat despre ideea vehiculata de liderii marcanti ai PSD si ai Guvernului, cum ca romanii ar urma sa opteze intre Pilonul I si II de pensii, Vosganian aminteste ca in 2008 au optat deja, asa incat acum ar insemna ca trebuie sa-si schimbe optiunea, iar automat cei care au dorit sa aiba contributii la Pilonul II ar trebui sa ramana si acolo:"Ideea ca s-ar putea relua angajarea cetatenilor in fondurile de pensii mi se pare ca asa cum este propusa este o idee profund eronata. Anume ca, daca cetatenii in clipa de fata nu mai opteaza, ei trec automat in Pilonul I si numai daca opteaza explicit ca vor sa pastreze si o suma in Pilonul II raman in Pilonul II.Asa ceva nu este firesc, pentru ca. Chiar in situatia aceasta, pe care eu nu o accept, in care s-ar da o lege prin care cetatenii sa fie rugati sa opteze, ar trebui asa: cei care opteaza sa treaca la Pilonul I trec la Pilonul I, iar cei care nu opteaza raman cu optiunea pe care si-au manifestat-o in 2008".Liderul ALDE a explicat de ce situatia demografica a Romaniei ne obliga sa gasim noi surse de venit pentru bugetul de pensii, iar Pilonul II este exact asa ceva:"Oricine spune ca Pilonul II trebuie sa se intoarca la Pilonul I, sa se suspende, ignora interesele pe termen lung ale romanilor, ignora evolutiie demografice pe termen lung, ignora faptul ca Romania are foarte mare nevoie de instrumente de refinantare a echilibrelor macro-economice si prefera captivitatea pe un orizont pe termen scurt.. Daca acum 50 de ani era o piramida cu baza mai lata, adica persoanele de pana in adolescenta erau majoritare, incetul cu incetul a aparut un fel de val seismic intre ghilimele care a aparut la finalul deceniului 7, care face ca astazi linia cea mai mare in structura varstelor sa fie a celor care au in jur de 50 de ani si care peste 10-15 ani vor iesi la pensie.Daca ne pastram exclusiv in liniile actuale ale pensiilor in care se face doar o recirculare de la impozite, contributiile platite la pensiile care se dau, bugetul de pensii nu ar putea sa faca fata acestor evolutii demografice. Singura formula este sa avem si resurse financiare noi care vin din valorificare, fructificarea sumelor care vin din Pilonul II de pensie".De asemenea, Vosganian a precizat ca "de o buna bucata de vreme" ALDE nu a mai avut discutii pe probleme economice cu reprezentantii Guvernului."Cred ca in perioada urmatoare ar trebui sa ne abtinem de la a mai face revolutii fiscale si sa lasam mediul de afaceri intr-un cadru predictibil in care sa se dezvolte", a declarat vicele ALDE.Vosganian a adaugat ca ALDE a facut niste calcule care arata ca peste 15-20 de ani Pilonul II de pensii ar putea sa adauge 15-20% in plus la pensia de stat a romanilor:"Calcule pe care le-am facut eu impreuna cu colegii din ALDE arata ca, pentru ca acum nu aveam o astfel de lege. Sa imbunatatim gestionarea portofoliului fondurilor de pensii pentru ca, in clipa de fata, ei au o capacitate restransa de a-si gestiona portofoliul".Amintim ca tot azi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, nu a negat o posibila suspendare a platilor catre Pilonul II , sustinand ca atunci cand Guvernul va avea un concept clar il va prezenta public, evitand insa sa spuna daca el considera ca banii din acest pilon de pensii private apartin romanilor sau statului.Intrebat daca se poate suspenda contributia la Pilonul II de pensii pe o perioada de 6 luni sau chiar un an, Teodorovici nu a negat aceasta varianta si a subliniat ca in prezent "se face o analiza"."Toti cei cu care ati discutat au spus foarte clar ca este un moment in care se face o analiza. O discutie pe toate posibilele scenarii. Ceea ce va iesi din aceasta discutie cu siguranta va fi o optiune atractiva pentru cei care contribuie. Se face o analiza, vrem sa avem mai multe instrumente din care sa alegem si acele instrumente sa ofere un randament cat mai ridicat", a declarat ministrul Finantelor marti.Eugen Teodorovici a evitat sa le spuna jurnalistilor daca banii din Pilonul II sunt ai cetatenilor sau ai statului, el tot evocand faptul ca cele doua au "aceeasi sursa, aceeasi provenienta"."Ambele, si Pilonul I, si Pilonul II au aceeasi sursa, aceeasi provenienta. Unii sunt administrati in mod public de catre stat, iar ceilalti sunt administrati in mod privat de catre cei 7 administratori de pensii private", a raspuns Teodorovici.Jurnalistii au insistat si l-au mai intrebat o data pe ministru cui apartin banii, insa raspunsul a fost acelasi: "ambele piloane au aceeasi sursa, aceeasi provenienta".Declaratiile de azi vin in contextul in care, duminica seara, a fost publicat un proiect de lege inclus in programul legislativ al Executivului pe 2018, in care scrie, negru pe alb, ca Guvernul vrea sa suspende plata contributiilor catre Pilonul II de pensii in perioada 1 iulie - 31 decembrie . Astfel, contributiile CAS ar urma sa fie incasate integral la buget.Initiatorii acestui controversat proiect de lege sunt Comisia Nationala de Strategie si Prognoza si Secretariatul General al Guvernului, iar actul reprezinta o prioritate legislativa, arata documentele oficiale ale Guvernului.Ulterior, guvernantii au iesit la rampa cu diverse declaratii menite sa calmeze spiritele. Declaratii prin care fie au negat intentia, fie au dat vina unii pe altii sau au incercat sa distraga atentia oamenilor, fie de un ridicol absolut. Dar suficient de multe si de vehemente cat sa ne puna serios pe ganduri.a fost primul oficial scos la inaintare. Astfel, ministrul Muncii a declarat la scurt timp dupa ce proiectul a aparut pe site-ul Guvernului ca suspendarea Pilonului II de pensii ar fi doar o solutie propusa de Comisia Nationala de Prognoza , insa Guvernul nu este de acord cu ea si nu o va transpune intr-o ordonanta de urgenta.Luni dimineata, a venit si reactia presedintelui, Ion Ghizdeanu, declaratia sa fiind insa cel putin halucinanta . Acesta a afirmat ca institutia pe care o conduce a facut scenarii si analize interne, care ulterior, fara stirea sa, el fiind plecat in SUA, au fost trecute ca proiect de lege in programul legislativ al Executivului."Noi facem tot felul de evaluari, scenarii, analize interne.Au fost (informatii extrase - n.red.) din scenarii si s-a trecut eronat acel rand cu pilonul II.Si, ca sa fie si mai clar, nu era nici vorba de suspendare. A fost o eroare pe care ne-o asumam si vom vedea cine a introdus-o si ne-o asumam ca s-a introdus. Mai sunt vreo doua erori acolo, introduse tot din scenarii, analize si evaluari. Intregul post legat de Pilonul II este o eroare", a explicat Ghizdeanu.A iesit apoi si, care a negat categoric ca Guvernul ar avea in intentie nationalizarea Pilonului II de pensii si a transmis "prieteneste" un mesaj celor care vorbesc public despre aceasta posibilitate ca raspandirea de date false este pedepsita de Codul Penal.Dar Liviu Dragnea a negatnationalizarea Pilonului II de pensii, nu si suspendarea sa pe o perioada de 6 luni, asa cum apare in proiectul de pe site-ul Executivului.Si, nu in ultimul rand, a aparut si reactia, care a spus ca nu agreeaza Comisia Nationala de Prognoza, dorind, probabil, sa spuna ca nu agreeaza masura propusa de CNP.



Insa Dancila a subliniat ca nu exclude suspendarea Pilonui II de pensii , ci "faptul ca am putea desfiinta Pilonul II de pensie". Asadar, ea nu a negat cele scrise in proiectul de lege.Nu e prima data insa cand ALDE, partenerul de coalitie al PSD, se opune public si vehement ideii de desfiintare sau nationalizare a banilor din Pilonul II.Si liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus in repetate randuri ca nu este de acord cu desfiintarea pilonului obligatoriu de pensii private.Sambata, cu o zi inainte ca pe site-ul Guvernului sa apara proiectul privind suspendarea Pilonului II de pensii, Tariceanu a precizat ca acesta reprezinta un instrument care sa asigure "o viata mai buna pentru cei care ajung la varsta pensionarii", dar si ca bugetul de pensii de stat va fi supus unor "tensiuni majore".Presedintele ALDE a explicat ca Pilonul II de pensii este un instrument de economisire foarte util, in conditiile in care peste 10 -15 ani va fi o presiune "foarte mare pe bugetul de pensii de stat".