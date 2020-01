Vosganian critica declaratiile lui Rares Bogdan: Vorbeste prea mult!

UPDATE:

Ziare.

com

Varujan Vosganian afirma, sambata, intr-o postare pe Facebook, ca europarlamentarul Rares Bogdan vorbeste "prea mult"."Inainte de a spune daca Rares Bogdan vorbeste bine sau rau, sa convenim ca vorbeste prea mult. Deunazi, Rares Bogdan a anuntat ca premierul Ludovic Orban va demisiona in luna februarie. Cu alte cuvinte, daca ne luam dupa el, noi, ceilalti, jucam intr-un film cu prosti. Am acceptat angajarea raspunderii pentru bugetul pe un an al unui Guvern care intentioneaza sa demisioneze peste doua luni. Tare, nu?", sustine el.Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat luni ca alegeri anticipate vor avea loc cel tarziu in luna aprilie si ca PNL are negocieri cu partidele parlamentare pe aceasta tema, fiind necesare inca 24 de voturi pentru a sustine un astfel de demers."Noi vom folosi toate mijloacele constitutionale pentru a genera alegeri anticipate. Este obligatia noastra. Este o cerinta a alegatorilor nostri. Acest demers este sustinut de USR, UDMR si PMP. Ne asteptam ca cei care au sprijinit investirea Guvernului Orban, din 23 de parlamentari ALDE, sa sustina demersul nostru. (...) Este normal sa ne dorim o majoritate formata din doua sau trei forte politice, din care vioara intai sa fie PNL si un Guvern condus de Ludovic Orban. Veti vedea ca avem toti pasii pregatiti. Lunile februarie, martie vor fi extrem de interesante. Cel tarziu in aprilie vom avea alegeri anticipate", a declarat Rares Bogdan, la Digi24.La scurt timp de la postarea pe Facebook a declaratiei, Varujan Vosganian a venit cu o precizare: "Am primit la postarea de acum o ora un mesaj de la Rares Bogdan pe care socotesc corect sa-l adaug. Iata ce imi transmite Rares Bogdan: 'Nu am spus niciodata ca Ludovic Orban va demisiona. In timpul interventiei mele telefonice, cineva din studio a spus asta. Eu am spus ca Orban va uza de toate prerogativele constituionale pentru a incerca declansarea alegerilor anticipate, dupa negocieri politice cu toate fortele politice care sustin actualul Guvern'. I-am transmis lui Rares Bogdan ca aceasta abordare mi se pare mai corecta si ca era bine ca rectificarea sa fi fost facuta imediat".