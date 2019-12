Vosganian e nemultumit de discutiile pentru desfiintarea Sectiei Speciale: Guvernul sa ne spuna daca mai ramane valabil acordul PNL - ALDE

Ziare.

"Una dintre conditiile puse de ALDE si acceptate de PNL pentru sustinerea Guvernului Orban a fost aceea ca chestiunea privind Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) se rezolva prin dezbatere parlamentara si nu prin OUG sau asumarea raspunderii", afirma Vosganian intr-o postare pe Facebook.El subliniaza ca la punctul 3, Acordul politic dintre ALDE si PNL prevedea urmatoarele: "Modificarea legislatiei in domeniul Justitiei se va face numai prin dezbatere si aprobare parlamentara.""Asadar, inainte de a decide in privinta SIIJ, Guvernul trebuie sa ne spuna daca Acordul politic dintre ALDE si PNL mai ramane valabil", conchide Vosganian.Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a expus, in debutul sedintei de Guvern de vineri seara, motivele pentru care Sectia Speciala ar trebui desfiintata . Predoiu a spus ca organisme internationale s-au opus infiintarii acestei Sectii care a fost constituita fara o consultare publica si cu reactii negative din partea multor magistrati."Analizam propunerea, de principiu mi se pare o propunere corecta si ea e si in programul de guvernare", a spus premierul Ludovic Orban. Memorandumul referitor la desfiintarea Sectiei Speciale s-a aflat pe ordinea de zi a sedintei de Guvern.