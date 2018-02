Blaga si Videanu, cercetati la DNA pentru marturie mincinoasa in dosarul Elenei Udrea. Cine i-a platit pe Silberstein si Andronic?

Despre ce este vorba?

Videanu, despre tripleta BVB

Blaga: Existau doua echipe de campanie

"Le-am semnat la cererea lui Videanu"

Despre intalnirile de la PDL

Ziare.

com

Vasile Blaga si Adriean Videanu au fost audiati in aprilie 2017 la DNA in dosarul finantarii alegerilor prezidentiale din 2009. Procurorii DNA voiau sa afle detalii despre cine a platit serviciile de consultanta prestate in timpul campaniei electorale de Dan Andronic si Tal Silberstein si daca cei doi fosti lideri PDL au fost implicati in negocierea platilor pentru aceste servicii.Blaga si Videanu au precizat la DNA ca nu cunosc nimic, ca nu au fost implicati in negocierea contractelor de consultanta sau efectuarea platilor pentru aceste servicii. Declaratiile au fost insa considerate de procurori nereale. Printre cei care au dat declaratii, in care i-au contrazis pe cei doi politicieni, sunt chiar fosti colaboratori ai acestora.Detaliile se gasesc in volumele de urmarire penala aflate pe masa magistratului de la Curtea de Apel Bucuresti, care trebuie sa solutioneze speta legata de finantarea campaniei electorale prezidentiale din anul 2009. Este vorba de cazul in care sunt judecati Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic. Dosarul a iesit din faza de Camera Preliminara si este in faza publica de judecata.Tal Silberstein a incheiat un contract de consultanta, in 2009, cu Partidul Democrat Liberal (PDL) - care-l sustinea pe Traian Basescu, in care era stipulata si plata unui comision de succes: 125.000 de dolari. Silberstein a folosit in aceasta afacere societatea Greenberg Quilan Rosner Researcher Inc. din SUA. PDL a achitat catre Silberstein contravaloarea serviciilor prestate, dar nu si comisionul de succes.Acesta a fost achitat cateva luni mai tarziu, pe 26 martie 2010, de firma DA Comunication&Media SRL, controlata de Dan Andronic, consultant politic si patronul ziarului "Evenimentul Zilei". Atunci, societatea lui Andronic a transferat suma de 125.000 de dolari catre Greenberg Quilan Rosner Researcher Inc. Plata acestui comision de succes ar fi una din finantarile nelegale ale campaniei electorale ale lui Traian Basescu din 2009, potrivit DNA. Banii ar fi venit din conturile unei firme controlate de Giovanni - Mario Francesco, fostul iubit al Ioanei Basescu. In spatele aranjamentului ar fi stat Elena Udrea.Adriean Videanu a declarat la DNA, pe 24 aprilie 2017, ca a facut parte din stafful de campanie al partidului pentru alegerile prezidentiale din 2009, echipa care era condusa de Vasile Blaga."Campania din 2009 a avut un caracter atipic, determinat de faptul ca in acel moment in partid se conturasera doua grupari, respectiv asa numita tripleta BVB (Blaga-Videanu-Berceanu- n.red.), din care faceam parte cu domnii Blaga si Berceanu, alaturi de majoritatea membrilor, si o grupare apropiata de presedintele Basescu, din care faceau parte Emil Boc, Elena Udrea si Gheorghe Stefan.Din acest motiv, la inceputul campaniei partidul nu a fost implicat, iar presedintele Traian Basescu si-a construit o echipa proprie de campanie, care activa undeva in zona Unirea. Aceasta echipa se ocupa de toate aspectele campaniei, nu doar de stabilirea mesajelor, inclusiv prin negocierea si incheierea de contracte cu firme care prestau servicii. Nu pot preciza cine se ocupa de incheierea acestor contracte si cum erau platite", a declarat Videanu.Fostul lider PDL a explicat ca partidul a fost implicat dupa o saptamana de la inceperea campaniei, iar echipa a functionat la sediul din Aleea Modrogan: "Din ce stiu, singurul contract important incheiat de partid a fost cu firma GMP administrata de Felix Tataru"."In ceea ce il priveste pe Dan Andronic, din cate stiu partidul nu a avut contract de consultanta cu el sau cu firmele administrate de el. Nu stiu daca Dan Andronic a prestat servicii de consultanta pentru Traian Basescu in 2009. (...) Din cate stiu eu, partidul nu a avut un contract cu Tal Silberstein. Nu stiu daca Tal Silberstein a prestat consultanta pentru Traian Basescu in 2009", a precizat Adriean Videanu.Vasile Blaga ocupa in 2009 functia de secretar general in PDL, potrivit dedeclaratiei facute de acesta pe 24 aprilie 2017 la DNA."Existau doua echipe de campanie a presedintelui, care functiona intr-un sediu din centrul vechi, unde se realizau strategia si mesajele de campanie, si o echipa la sediul partidului din Modrogan, care se ocupa de organizarea si transmiterea acestor mesaje. Elena Udrea facea parte din echipa prezidentiala", a explicat Blaga, care era situatia in partid."Nu stiu daca Dan Andronic a participat la campania electorala si daca a oferit consultanta presedintelui, eu nu l-am vazut niciodata la sediul de campanie al partidului. Nu am negociat cu acesta niciun contract, nu negocia secretarul general. Nu stiu nici daca Tal Silberstein a fost implicat in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din anul 2009, cu siguranta nu l-am vazut la sediul din Modrogan", a ridicat din umeri Vasile Blaga.Declaratiile celor doi politicieni au fost contrazise chiar de apropiati ai acestora. Ion Ivascu, fost trezorier PDL, a declarat la DNA, pe 25 aprilie 2017, ca a semnat contractul incheiat de PDL cu firma GQR din America si actul aditional cu firma GCS din Israel."De aceste contracte s-a ocupat Radu Comsa (consilierul lui Vasile Blaga -n.red), iar eu imi amintesc ca le-am semnat la cererea lui Adriean Videanu. Radu Comsa era cel are tinea legatura cu acesti parteneri si cred ca el poate da mai multe detalii despre acestia", a precizat Ivascu."Platile le-am realizat tot la solicitarea lui Videanu, iar cu prilejul verificarilor realizate la nivelul partidului pentru a putea raspunde solicitarii DNA am constat ca s-au platit 150.000 de euro catre GQR si 158.000 de dolari catre GCS. Stiu ca potrivit contractelor ar fi trebuit achitate si niste comisoane de succes, respectiv 300.000 de euro catre GQR si 200.000 de euro catre GCS, dar aceste plati nu s-au mai realziat, din ce am constatat pe baza verificarilor", a conchis Ion Ivascu.Radu Comsa era in 2009 consilierul lui Vasile Blaga de la Ministerul Dezvoltarii. Pe 27 aprilie 2017, Comsa a declarat la DNA ca in cursul anului 2009, l-a insotit pe Vasile Blaga la mai multe intalniri pe care le-a avut pe parcursul campaniei electorale, "printre care doua sau trei intalniri cu Tal Silberstein, la care eu am asigurat traducerea"."La aceste intalniri participa conducerea PDL, respectiv domnii Blaga, Videanu, Boc, Udrea poate si Berceanu si Sulfina Barbu, precum si o echipa de consultanti coordonata de Tal Silberstein. Printre acestia erau si romani, posibil si Dan Andronic, despre care stiu ca era partenerul lui Tal Silberstein. La aceste intalniri au fost prezentate rezultatele unui sondaj de opinie si au fost discutate mesaje politice si strategii pentru campania electorala", a declarat Comsa."Dupa finalizarea campaniei electorale, am asistat la alte cateva intalniri dintre domnii Vasile Blaga si Tal Silberstein, prilej cu care am asigurat traducerea. Nu-mi amintesc ca la aceste intalniri sa se fi discutat despre plati sau restante. Nu stiu despre niciun comision de succes datorat lui Tal Silberstein pentru castigarea alegerilor", a conchis Radu Comsa.