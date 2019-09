Un om de afaceri implicat in dosarul lui Blaga si-a recunoscut vinovatia si a acceptat condamnarea

Ziare.

Potrivit unui comunicat al DNA, intr-o cauza disjunsa din dosarul in care Vasile Blaga a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta , procurorii au dispus sesizarea instantei de judecata cu acordul de recunoastere a vinovatiei unui om de afaceri, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata.Procurorii sustin ca, in perioada 2011-2012, omul de afaceri a asigurat inregistrarea in contabilitatea unei firme pe care o administra a unui numar de 65 de facturi fiscale (in valoare totala de 46.008.647 de lei), emise de patru societati pentru operatiuni comerciale fictive.In realitate, platile facute de inculpat catre societatile respective reprezentau remiterea sumelor pretinse de catre fostul primar din Piatra Neamt Gheorghe Stefan si fostul vicepresedinte al PDL Vasile Blaga pentru facilitarea derularii in bune conditii a contractelor incheiate de societatea pe care o administra omul de afaceri cu diverse autoritati contractante.Prin aceasta modalitate, societatea administrata de Berdila s-a sustras de la plata taxelor catre bugetul de stat in valoare totala de 18.403.458 de lei, din care impozit pe profit in suma de 7.361.383 de lei si TVA dedus nelegal in suma de 11.042.075 de lei.In vederea recuperarii prejudiciului, societatea administrata de Berdila a consemnat intr-un cont bancar suma de 18.403.458 de lei, asupra careia s-a aplicat sechestrul asigurator.In prezenta avocatului ales, Horatiu Bruno Berdila a declarat ca recunoaste comiterea faptei retinuta in sarcina sa, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si este de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicate, precum si cu forma de executare a acesteia, respectiv 2 ani si 8 luni inchisoare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, pe durata unui termen de incercare de 4 ani si 8 luni.Dosarul de urmarire penala impreuna cu acordul de recunoastere a vinovatiei au fost trimise la Tribunalul Bucuresti.In noiembrie 2016, Vasile Blaga a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta, el fiind achitat in prima instanta , in octombrie 2017, la Tribunalul Bucuresti.Blaga este acuzat ca a primit 700.000 de euro de la o societate comerciala, reprezentata de Berdila, in schimbul exercitarii influentei sale, astfel incat respectiva firma sa obtina contracte cu doua companii nationale.