O decizie inedita: Procesele lui Vasile Blaga si Ionut Negoita au fost suspendate

Dosarele

Ziare.

com

Este vorba de decizii destul de rare pe rolul instantelor din Bucuresti, in contextul in care cele mai multe completuri de judecata au preferat sa preschimbe termene in dosarele care nu sunt considerate urgente si sa amane procesele pentru lunile mai si iunie. Nu sa le si suspende.," sunt minutele identice din cele doua dosare.Judecatorii fac trimitere la prevederea din decretul declararii starii de urgenta potrivit careia: "Procesele penale aflate in curs pe rolul instantelor de judecata, inclusiv cele aflate in procedura in camera preliminara, se suspenda de drept pe durata starii de urgenta, cu exceptia celor de la alin. (1) lit. c) apreciate ca atare de judecator sau instanta de judecata, precum si a urmatoarelor cauze:cele privind infractiunile flagrante, cele in care au fost dispuse masuri preventive, cele referitoare la contestatii impotriva masurilor asiguratorii, cele privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, cele ce cuprind masuri de protectie a victimelor si a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical, cele privind infractiuni contra securitatii nationale, cele privind acte de terorism sau de spalare a banilor."Vasile Blaga este acuzat de DNA de trafic de influenta, potrivit procurorilor ar fi primit prin interpusi 700.000 de euro de la fostul primar din Piatra Neamt Gheorghe Stefan, in dosarul finantarii ilegale a campaniei electorale a PDL. Vasile Blaga a fost achitat in acest caz pe 30 octombrie 2017, de Tribunalul Bucuresti.Procurorii DNA au contestat decizia, iar cazul a ajuns pe rolul Curtii de Apel Bucuresti.Actionarul majoritar al FC Dinamo, Ionut Negoita, a fost trimis in judecata la sfarsitul lunii decembrie 2017 de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pentru comiterea infractiunii de complicitate la bancruta frauduloasa, intr-un dosar legat de insolventa clubului de fotbal.Cazul este de atunci pe rolul Curtii de Apel Bucuresti.