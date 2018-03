Ginerele lui Blaga, condamnat la 90 de zile de munca in folosul comunitatii dupa ce a achitat prejudiciul din dosarul de evaziune

Obligatiile lui Rudeanu

A achitat prejudiciul

Acuzatiile procurorilor

Andrei Rudeanu trebuie sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 90 de zile, la Primaria Buftea - Serviciul de Intretinere a Domeniului Public, Privat, Iluminat Public, Spatii Verzi, Mecanizare si Administrare sau la Primaria Chitila. Instanta a mai precizat ca in cazul in care starea de sanatate nu-i permite, Rudeanu nu va presta acesta munca.Ginerele lui Blaga are stabilite mai multe obligatii: sa se prezinte periodic la un ofiter de probatiune, sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile, sa comunice schimbarea locului de munca, sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta si sa frecventeze un program de reintegrare sociala derulat de serviciul de probatiune sau organizat in colaborare cu institutii din comunitate.Andrei Rudeanu a fost retinut, arestat preventiv si arestat la domiciliu, de la data de 21 mai 2017 si pana la data de 23 iulie 2017. Barbatul este casatorit cu fiica lui Vasile Blaga, Agathe Cristina, din 2008.Decizia definitiva a fost data de Curtea de Apel Bucuresti pe 8 februarie 2018, o decizie similara fiind data de instanta de fond, Tribunalul Bucuresti, pe 15 septembrie 2017.In acelasi dosar, Laurentiu Marin Ciuca, acuzat de complicitate la evaziune fiscala, a fost condamnat la 1 an si 4 luni de inchisoare cu suspendare.Potrivit minutei, prejudiciul din acest caz, in suma de 2.805.773 lei, a fost integral achitat de catre Andrei Rudeanu, iar suma de 454.000 lei reprezentand accesorii a fost achitata de firma Axis Security. Instanta a ridicat sechestrele asiguratorii puse pe doua autoturisme apartinand lui Andrei Rudeanu si a altor 66 aflate in proprietatea firmei Axis Corporate Security.Andrei Rudeanu a fost trimis in judecata, in septembrie 2015, de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pentru evaziune fiscala. In acelasi dosar, va ajunge in fata judecatorilor si Laurentiu Marin Ciuca pentru complicitate la evaziune fiscala.Potrivit rechizitoriului, Andrei Rudeanu a inregistrat in contabilitatea firmei sale Axis Corporate Security mai multe facturi fictive provenind de la noua firme fantoma."Inculpatul Rudeanu Ioan Andrei, in calitate de asociat si administrator al SC ACS SRL, in perioada ianuarie 2010 - mai 2014, in realizarea aceleiasi rezolutii infractionale, a inregistrat in contabilitatea societatii achizitii fictive de bunuri/ prestari servicii (161 de acte materiale), provenind de la un numar de noua societati comerciale, identificate cu un comportament fiscal disimulat, de tip fantoma, controlate in fapt de alte persoane ramase neidentificate, modalitate prin care s-a sustras de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, cauzand in acest mod un prejudiciu in valoare de 2.805.773 lei (echivalent a 646.139 euro) ", se arata in rechizitoriul procurorilor Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti.Anchetatorii sustin ca Laurentiu Marin Ciuca a emis pe 11 noiembrie 2011 o factura fiscala care atesta o livrare fictiva de materiale promotionale in valoare totala de 100.000 de lei plus TVA in cuantum de 24.000 de lei, in baza careia firma lui Rudeanu si-a diminuat impozitul pe profit, TVA de plata si impozitul pe dividente, cauzand astfel bugetului de stat un prejudiciu in suma de 59.840 lei (echivalentul a 13.261 euro).