Inspectia Judiciara, actiune disciplinara fata de judecatorul care l-a achitat pe Vasile Blaga

"Aceasta activitate de monitorizare a reprezentat o preocupare constanta a Inspectiei Judiciare, fiind inclusa in planul de activitate al Inspectiei Judiciare incepand cu anul 2013, in vederea identificarii prompte a intarzierilor, indiferent daca exista sau nu sesizari in acest sens si dispunerii de masuri in consecinta, monitorizarea avand in principal un scop preventiv.Strategia Directiei de inspectie judiciara pentru judecatori privind activitatea de monitorizare a avut in vedere efectuarea unei analize la nivelul tuturor instantelor nationale in scopul obtinerii unei imagini de ansamblu asupra motivelor care conduc la redactarea cu intarziere a dosarelor, activitatea de monitorizare avand scopul de a contribui la solutionarea cu celeritate a cauzelor, precum si la identificarea oricarei disfunctionalitati in gestionarea acestor dosare si propunerea unor masuri conform competentelor legale", a declarat Alin Alexandru, purtatorul de cuvant al Inspectiei Judiciare, pentru Mediafax.Conform Codului de Procedura Penala, la judecata in prima instanta, redactarea si semnarea hotararii trebuie efectuate in cel mult 30 de zile de la pronuntarea deciziei. Vasile Blaga a fost achitat, in luna octombrie 2017 , in dosarul in care a fost trimis in judecata sub acuzatia de trafic de influenta, sentinta in cazul sau nefiind definitiva. Dat fiind faptul ca motivarea nu este redactata, apelul procurorilor nu poate incepe.Vasile Blaga, fost senator in Parlamentul Romaniei, a fost trimis in judecata pe 28 noiembrie 2016 de procurorii DNA din Ploiesti. "In perioada 2011-2012, in calitate de secretar general a unui partid aflat la guvernare, inculpatul Blaga Vasile a primit in patru randuri, de la o societate comerciala reprezentata de inculpatul Berdila Horatiu Bruno, suma totala de 700.000 euro, in schimbul exercitarii influentei prin intermediul inculpatului Stefan Gheorghe (vicepresedinte al aceluiasi partid) asupra unei persoane care a detinut consecutiv functii de conducere la doua companii nationale, astfel incat firma reprezentata de Berdila Horatiu Bruno sa obtina contracte la cele doua companii nationale.Suma totala de 700.000 euro a fost primita prin intermediului inculpatului Stefan Gheorghe, vicepresedintele respectivei formatiuni politice (500.000 euro) si printr-un alt intermediar (200.000 euro) ", au precizat procurorii DNA la acel moment.