Cazul pacientei arse pe masa de operatie: Luni incep primele verificari la Spitalul Floreasca

Acreditarea, suspendata

Ziare.

com

"Maine (vom stabili, impreuna cu profesionistii din Spitalul Floreasca ghidurile referentiale la care ne vom raporta pentru a face aceasta analiza, vom stabili echipa de audit si pasii care trebuie parcursi pentru a identifica cauzele care au dus la aparitia unui element advers, probabil ca o consecinta a nerespectarii unor reguli de buna practica mai ales in conditii de urgenta", a spus presedintele Autoritatii Nationale de Management a Calitatii in Sanatate (ANMCS), la Digi 24.Conform sursei citate, acest audit ar urma sa se finalizeze peste o luna."In urma discutiei de maine (), vom analiza proiectul de plan de conformare pe care managementul spitalului il va prezenta. Noi vom veni cu recomandarile noastre in urma analizei pe care o vom face impreuna cu ei si vom stabili unprogram strict cu termene si responsabilitati. (...) () Trebuie sa prezinte un astfel de plan pentru ca evenimentul care s-a produs arata ca sunt probleme de organizare pentru spital care pot genera astfel de lucruri nedorite.Vom avea aceasta intalnire cu managementul spitalului, vom stabili etapele de lucru, vom stabili cine raspunde de fiecare etapa, termenii, de asa maniera ca intr-un timp foarte scurt sa reusim sa remediem deficientele care au dus la aparitia unor evenimente nedorite. (...) Avand in vedere gravitatea situatiei incercam ca acest proces sa fie cat se poate de scurt - in jur de o luna, o luna si jumatate", a adaugat Vasile Cepoi.Seful ANMCS a conchis spunand ca evenimentele din sala de operatie care au avut loc la Spitalul Floreasca se pot repeta in orice unitate medicala din Romania."Atata vreme cat intr-un spital de performanta Spitalului Floreasca s-a putut intampla acest lucru este foarte probabil ca in orice spital in care se utilizeaza bisturiul electric sa se intample astfel de evenimente", sustine Cepoi.O femeie de 66 de ani a ars pe masa de operatie a Spitalului Floreasca si, ulterior, a decedat.Intre timp, Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS) a suspendat procesul de acreditare al Spitalului Floreasca, pentru ca incidentul nu a fost raportat de conducerea unitatii medicale.Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei a deschis un dosar penal de ucidere din culpa in acest caz.