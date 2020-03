Dancu o avertizeaza pe Anca Alexandrescu, "vaduva neagra" din PSD, sa aiba grija dupa arestarea Sorinei Pintea

Dancu: Un martisor pentru vaduva neagra

Acesta ii transmite sa aiba grija ca DNA a luat in vizor Ministerul Sanatatii, unde afirma ca aceasta ar fi consiliera, "pe acte sau nu", a ministrului Victor Costache, iar inainte era consiliera cu achizitii a Sorinei Pintea, aflata in arest preventiv pentru luare de mita. Reactia sa vine dupa ce Anca Alexandrescu a sustinut ca PSD si-a amanat congresul , nu din cauza coronavirusului, ci pentru ca Grupul de la Cluj, despre care a afirmat ca incearca sa-l impuna pe Dancu in conducerea partidului, a cerut ca acesta din urma sa vorbeasca pe scena congresului.Ea acuza ca "reforma nesfarsita propusa inca din anii 2000 de catre Vasile Dancu nu urmareste decat dezintegrarea PSD"."De fapt, 'gestul responsabil' de amanare (a congresului - n.red.) are legatura cu grupul de la Cluj. Blestemul care pare sa urmareasca PSD la nesfarsit. E bine cunoscuta incercarea acestei grupari alaturi de cativa lideri de judet de a-l impune pe Vasile Dancu in conducerea partidului. Mai precis, presedinte al Consiliului National. Ieri insa acestia au mers mai departe si au incercat fortarea situatiei, cerand ca Vasile Dancu sa vorbeasca pe scena congresului. Justificarea? Intelectualul de care PSD are nevoie pentru definirea identitatii doctrinare a partidului.O idee veche pe care a incercat-o si Adrian Nastase. Unde a ajuns...stie toata lumea. Si Liviu Dragnea a stat la aceeasi masa cu Vasile Dancu. Ba chiar l-a pus vicepremier si i-a ascultat cu sfintenie analizele si strategiile. Acum pare ca scenariul se repeta cu noua conducere interimara a partidului.Oare acest partid nu are puterea sa recunoasca ca reforma nesfarsita propusa inca din anii 2000 de catre Vasile Dancu nu urmareste decat dezintegrarea PSD-ului?", a scris vineri Anca Alexandrescu.In replica, Vasile Dancu a scris pe blog un text numit "Un martisor pentru vaduva neagra"."Era sa uit de martisorul pentru Vaduva Neagra, piarista mea recenta. E un martisor de gand, evident. Ancuta, nu te mai preocupa de mine, nu eu sunt pericolul.Ai grija ca DNA a luat in vizor Ministerul Sanatatii, unde stim ca esti consiliera, pe acte sau nu, a ministrului Costache. Stim ca inainte erai consiliera cu achizitii a doamnei Pintea si a altora.Virusul de la minister poate fi mai puternic decat virusul despre care vorbeai in atacurile asupra mea, sper ca stai bine cu imunitatea. Ai grija de tine!", o avertizeaza Dancu.El o numeste pe aceasta "vaduva neagra" din PSD sau "devoratoarea de presedinti", cum ii mai spuneau cei din Kiseleff, adaugand ca el nu avea cum sa participe la congres, fiind plecat in strainatate si ca nici nu are cum sa aspire la functii din PSD, partid din care a plecat in urma cu 12 ani."O firma noua de consultanta politica, probabil care se ocupa cu prabusirea PSD, are destul de slabe resurse daca se lupta cu cineva care nu este in filmul luptei lor pentru putere", remarca Dancu.Despre Anca Alexandrescu el mai afirma: "Uitasem ca exista, ultima data am vazut-o controland poseta doamnei Viorica Dancila, premier al Romaniei, control dupa care raporta daca are sau nu bani in poseta.Experienta mea indelunga prin zona PSD si memoria povestilor de alcov din cabinetele presedintilor ma pot ajuta sa deschid un lung serial despre activitatea complexa a celei care a generat randurile de fata si despre rolul acesteia in comunicarea mediatica si consilierea conducerii PSD, mai ales in realizarea blocajelor de comunicare si scurgerea de informatii.Dar nu merita deocamdata acest efort, ma multumesc sa ma las magulit de ultimul articol depe realitateadinpsd.net care ma elogiaza fara voie".In ceea ce priveste situatia din PSD, el afirma ca aceste framantari si atacuri la adresa conducerii PSD, a lui Marcel Ciolacu, mai ales, arata un obicei mai vechi: un mic grup de oameni cauta sa perpetueze dominatia asupra PSD, sa puna mana pe PSD. Ignora democratia, ideologia, reprezentarea Moldovei sau a Transilvaniei in forurile de conducere, ignora chiar logica elementara, isi construiesc doua-trei surse media si ataca tot ce prind, calomniaza, fac targuri separate cu adversarii, se asociaza cu tot felul de "personaje" politice santajand presedinti de filiale sau primari PSD si, in multe cazuri, reusesc."Un prim pas al unei reforme a PSD ar fi incurajarea oamenilor sa vorbeasca, sa isi spuna liber parerea, chiar daca parerile lor nu ne convin. Explodeaza din cand in cand bombe in PSD legate de coruptie in situatii in care totul se putea evita de mult timp deoarece toata lumea cunostea metehnele unor ministri, primari sau manageri pusi politic.Dar oamenii s-au dezobisnuit sa vorbeasca, vocea golanilor acopera gandurile majoritatii celor cinstiti si corecti. Asa s-a ajuns ca partidul sa primeasca eticheta de 'partidul coruptilor' sau, mai nou, o eticheta la fel de jignitoare legata de capacitatea de gandire.Noua conducere a PSD va schimba partidul radical daca va incuraja dezbaterea libera si blocarea acestor hackeri politici", sustine Vasile Dancu.