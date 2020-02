Vasile Dincu pregateste o strategie pentru PSD, alaturi de Cozmin Gusa: Nu sunt membru de partid, dar pot sa devin

Ziare.

"Nu sunt membru. Partidele pot sa propuna si independenti, daca sunt cu aceeasi orientare politica. In toate tarile, asta se intampla foarte des, numai la noi exista numai carnetul de partid, care te defineste ca individ.Pot sa fiu membru oricand, pentru ca nu am parasit niciodata, decat in mod formal, sa zicem, intr-un moment in care partidul a deraiat grav de la statutul sau, am parasit statutul acesta, formal. In rest, am fost tot timpul alaturi de partid, sunt intelectual de stanga si nu imi schimb niciodata orientarea politica", a spus Dincu.Intrebat daca statutul sau de independent este o conditie pentru a accepta candidatura la functia de presedinte al Consiliului National al PSD, Vasile Dincu a raspuns ca nu va fi deranjat sa devina membru, daca echipa a carei motiune va fi declarata castigatoare la congres ii va cere acest lucru."Nu este o conditie asta (sa ramana independent - n.red.). Candidatura la acest congres va fi una de echipe, va fi o candidatura pe motiuni, nu va fi o candidatura independenta a cuiva. Vom vedea ce echipe vom putea face, ce idei vor veni acolo, vor fi mai multe motiuni probabil, vor fi mai multe echipe care vor candida.Si atunci, daca echipa respectiva va vrea sa fim toti membri, atunci vom fi toti membri. Dar, daca putem accepta ca intr-o echipa, intr-o motiune care vrea sa schimbe Romania sau partidul, poate sa fie si un independent, poate sa fie si independent.Am plecat la Bucuresti, in 2000, in decembrie, ca independent, m-am inteles cu Adrian Nastase ca voi ramane independent in Guvernul Nastase si pana la urma am devenit membru de partid. Nu este obligatoriu, cred ca partidul are destula flexibilitate in noua formula incat sa nu tina cont numai de apartenenta.Dar pe mine nu ma deranjeaza nici asta", a afirmat Dincu.Vasile Dincu a recunoscut, in acelasi timp, ca, una care sa tina cont de individualitatile fiecarei regiuni a tarii si ca"Noi lucram, ca sa fiu sincer, si Cozmin, si cu Radu, participam la un nucleu care gandim noua strategie a partidului, chiar daca in mod informal. Noua strategie, pentru campaniile viitoare, va fi una foarte flexibila, adica proiectul de campanie va fi national, insa pentru prima data, cred, vom reusi sa impunem un adevar care ne-a fost refuzat noua, ardelenilor, de fiecare data: ideea ca zonele tarii sunt total diferite.Studiile mele de 25 de ani asupra electoratului m-au facut sa inteleg un lucru, pe care e foarte greu sa il priceapa mai ales cei de la Bucuresti. Transilvania si Banatul, Maramures si Crisana se deosebesc de celelalte zone ale tarii prin urmatorul lucru, din punct de vedere sociologic: ardelenii vor din partea centrului libertati, diverse forme de libertate; cei din Moldova si din sud vor mai mult resurse de la Bucuresti, pentru ca sunt zone mai sarace. Si atunci, si campania trebuie sa fie diferita", a declarat Dincu.Vasile Dincu si Cozmin Gusa au participat, vineri, la Conferinta judeteana extraordinara a PSD Bistrita-Nasaud, ocazie cu care au fost desemnati cei 29 de delegati ai filialei la congres si s-a votat, de asemenea, ca social-democratii bistriteni sa il sustina pe Dincu pentru functia de presedinte al Consiliului National al PSD.