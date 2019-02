Fostul deputat PSD Emilian Cutean a fost condamnat definitiv, in dosarul care se rejudeca in baza deciziei CEDO

Statul nu a mai vrut pretentii

Ziare.

com

Decizia a fost data, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti.Sentinta vine intr-un dosar care se rejudeca dupa ce Emilian Cutean a castigat la CEDO impotriva statului roman pentru nerespectarea dreptului la un proces echitabil. Tot Curtea Europeana a decis si rejudecarea cauzei.Fostul parlamentar PSD fusese condamnat, initial, in februarie 2012, la cinci ani de detentie pentru fraudarea Guvernului cu peste 200 de mii de lei, intr-o perioada in care a condus Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor (SSPR).Instanta a constatat ca Emilian Cutean a executat deja pedeapsa in acest caz.Potrivit minutei instantei, Secretariatul de Stat pentru Recunoasterea Meritelor Luptatorilor Impotriva Regimului Comunist Instaurat in Romania in Perioada 1945-1989 (fost Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989) a renuntat la pretentiile civile solicitate in cauza.In acelasi dosar, Mihaela Daniela Sbarcea, fost director in cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din decembrie 1989 (SSPR), a fost condamnata la 3 ani de inchisoare cu suspendare, potrivit portalului instantei. Hotararea Cutean contra Romania este una dintre cele mai invocate decizii ale CEDO. Judecatorii au constatat ca in acest caz s-a schimbat compententa completului de judecata in timpul procesului si nu s-au readministrat probe importante precum audierea inculpatului si a unor martori.