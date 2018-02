Fostul deputat PSD Emilian Cutean, achitat pentru abuz in serviciu in baza deciziei CCR. Fusese condamnat definitiv la 5 ani cu executare

Coleg de celula cu Adrian Nastase

Acuzatiile procurorilor DNA

Decizia a fost data de Tribunalul Bucuresti si nu este definitiva. Emilian Cutean a fost achitat de magistrati, dupa ce a cerut revizuirea sentintei definitive, in baza articolului 16alin. 1lit.b) teza I din Codul de procedura penala, potrivit caruia "fapta nu este prevazuta de legea penala". Latura civila a cauzei a ramas nesolutionata. Potrivit sentintei, si colega sa de dosar, Mihaela Daniela Sbarcea, a fost achitata, dupa ce a cerut revizuirea condmnarii la trei ani de inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei.Emilian Cutean a executat in acest dosar 3 ani si 2 luni si a fost liberat conditionat in aprilie 2015 de la penitenciarului Gaesti. Atunci cand a fost inchis la Penitenciarul Jilava, Cutean a fost coleg de celula cu fostul premier al Romaniei, Adrian Nastase. Potrivit presei, cei doi jucau sah in celula.Fostul deputat PSD a deschis procesul de revizuire a sentintei pe 15 octombrie 2016, imediat dupa ce Curtea Constitutionala a dat decizia privind abuzul in serviciu. Procesul a fost rejudecat, s-au facut expertize si s-au audiat martorii si inculpatii.CCR a stabilit in 2016 ca neindeplinirea ori indeplinirea defectuoasa a unui act trebuie analizata "numai prin raportare la atributii de serviciu reglementate expres prin legislatia primara - legi si ordonante ale Guvernului". Astfel, vor raspunde penal doar functionarii publici care vor incalca legile sau ordonantele, nu si in hotararile de guvern sau alte reglementari secundare, cum ar fi incalcarea fisei postului, ordin ministerial, ordin de prefect, caiet de sarcini etc.Potrivit acuzarii, in cursul lunii decembrie 2004, cand Cutean nu mai avea calitatea de secretar de stat la SSPR, fiind eliberat din aceasta functie in data de 20 decembrie 2004, a dispus plata unei sume de 2,995 684 miliarde lei vechi in contul unei asociatii de revolutionari, intitulata Asociatia "Club 22", al carei presedinte era.Plata s-ar fi facut in conditiile in care nu exista un angajament legal care sa justifice efectuarea platilor si utilizarea fondurilor ori vreun program structurat adoptat de guvern la propunerea SSPR si care sa apartina revolutionarilor."Din aceasta suma inculpatul, fiind singurul care avea drept de semnatura in numele asociatiei, a achitat 945.778.886 lei vechi (ROL) cu titlu de chirie restanta, pentru imobilul detinut de asociatie, imobil in care locuia si el, iar diferenta a folosit-o pentru constituirea unui depozit bancar", arata DNA.Toate acestea s-au petrecut in contextul in care fostul deputat ar fi solicitat de la bugetul de stat sumele de bani necesare pentru un program de actiune al SSPR care se referea la problemele sociale ale revolutionarilor (autoturisme pentru raniti, materiale sanitare, subventii pentru investitii, tabere pentru copiii revolutionarilor etc.) si la aniversarea a 15 ani de la Revolutia Romana din decembrie 1989.Aceste subventii erau destinate cinstirii memoriei Revolutiei si nu aveau in vedere acoperirea cheltuielilor de personal, de intretinere si reparare a mijloacelor fixe, cheltuieli administrative ori alte cheltuieli proprii ale beneficiarului subventiei.In ce o priveste pe Sbarcea, procurorii spuneau ca aceasta in calitatea sa de inalt functionar public, raspunzatoare de gestionarea fondurilor publice, a actionat in asa fel incat l-ar fi ajutat pe Cutean sa efectueze operatiuni financiare incompatibile cu functia sa.