Povestea celui mai vechi dosar de coruptie aflat pe rolul instantelor din Romania. Un fost deputat se judeca de 12 ani

Cutean vs. Romania

Cate dosare de coruptie sunt in Romania

15 dosare au o vechime mai mare de 5 ani

Motivul: Deciziile CEDO si CCR

Emilian Cutean a fost trimis in judecata in acest caz 19 aprilie 2006.In acelasi dosar a mai fost trimisa in judecata si Mihaela Daniela Sbarcea, director al Directiei buget-finante, programe si resurse umane din cadrul SSPR, pentru compliictate la cele doua infractiuni.Dosarul a fost judecat, timp de 6 ani, la mai multe instante din Bucuresti, din motive procedurale. Cazul a fost trimis initial la Inalta Curte si declinat apoi la Judecatoria Sectorului 1, deoarece faptele nu aveau legatura cu mandatul de deputat. Pe 7 februarie 2012, Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat definitiv pe Cutean la 4 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu.Emilian Cutean a executat in acest dosar 3 ani si 2 luni si a fost liberat conditionat in aprilie 2015 de la penitenciarului Gaesti.Dupa condamnare, Cutean a dat in judecata Romania la CEDO. El s-a plans ca in timpul judecarii procesului in faza de fond, judecatorul a fost schimbat. Magistratul care a preluat cauza nu l-a mai reaudiat pe fostul deputat si nici pe martorii din dosar. Judecatorul a dat decizia fara sa readministreze aceste probe. De asemenea, nici instantele superioare nu au mai facut aceste audieri."Curtea constata ca schimbarea completului de judecata la instanta de fond si faptul ca instantele de apel si recurs nu i-au ascultat pe reclamant si pe martori echivaleaza cu privarea reclamantului de dreptul la un proces echitabil", arata CEDO.Fostul deputat PSD a deschis procesul de revizuire a sentintei pe 15 octombrie 2016. Procesul a fost rejudecat, s-au facut expertize si s-au audiat martorii si inculpatii. In vara anului 2016, Tribunalul Bucuresti a decis, in mai 2018, achitarea lui Emilian Cutean si a Mihaelei Daniela Sbarcea. Cazul este pe rolul Curtii de Apel Bucuresti si are termen pe 19 septembrie 2018.Cazul lui Emlian Cutean este doar unul din procesele analizate recent de Consiliul Superior al Magistraturii, intr-un raport realizat de Inspectia Judiciara privind monitorizarea dosarelor de mare coruptie.Din analiza datelor statistice relevate de activitatea de monitorizare, a reiesit ca, la nivelul intregii tari, numarul dosarelor de mare coruptie a inregistrat o crestere de la 474 de cauze la finele anului 2016 la 535 de dosare la sfarsitul anului 2017.Daca se au in vedere si datele statistice ale anilor anteriori (), se poate concluziona in sensul ca o crestere cu 61 de dosare pe intreaga tara are un caracter semnificativ, in conditiile in care se constata o crestere continua raportat la toti anii precedenti.Raportat la criteriul duratei de timp de la care dosarele se afla in sistemul judiciar, s-a constatat o crestere a numarului de dosare mai vechi de 5 ani, de la 8 la 15 cauze, aspecte care se explica in contextul complexitatii dosarelor, dar si al cresterii numarului total cauze.Inspectia Judiciara a aratat in cazul lui Emilian Cutean ca durata mare a procedurii, de la data inregistrarii initiale, in sistemul judiciar - 19 aprilie 2006 si pana la solutionarea, in prima instanta de 11 ani si 10 luni a fost determinata in principal de faptul ca, dupa solutionarea definitiva a cauzei, la data de 7 februarie 2012, urmare a pronuntarii hotararii CEDO la data 2 decembrie 2014 s-a admis calea de atac extraordinara a revizuirii si s-a dispus rejudecarea in fond a cauzei.", a conchis Inspectia Judiciara.