Un fost deputat PSD, condamnat pentru coruptie, contesta in instanta desfiintarea institutului lui Iliescu. Nu mai are cu ce sa-si achite rata la banca

In plus, fostul parlamentar PSD solicita magistratilor sa sesizeze Curtea Constitutionala (CCR) cu acest act normativ."Consider ca din respect fata de valorile castigate prin jertfa celor care au murit in Decembrie 1989, aceasta ordonanta de urgenta, adoptata cu incalcarea legii supreme in stat, respectiv Constitutia Romaniei, trebuie supusa cenzurii CCR", spune Emilian Cutean, in cererea depusa la Curtea de Apel Bucuresti, studiata de"In cazul declararii OUG 91/2019 privind desfiintarea IRRD 1989 din Decembrie 1989 ca fiind neconstitutitonala, va solicit sa constatati lipsa de efecte a acesteia", arata Cutean care este miza deschiderii acestui proces.Nemultumirea principala a lui Cutean este ca deoarece nu mai incaseaza salariul de secretar general al institutului, functie pe care o avea in momentul desfiintarii, nu mai poate plati creditele la banca si descoperirea de pe cardul de credit, potrivit cererii de chemare in judecata.Emilian Cutean este un luptator in Revolutia din Decembrie 1989, fondator al Asociatiei Club 22, fost secretar de stat pentru problemele revolutionarilor in Guvernul Adrian Nastase si deputat PSD de Alba in legislatura 2004-2008.In februarie 2012, el a fost condamnat definitiv la cinci ani de detentie pentru fraudarea Guvernului cu peste 200.000 de lei, fapte care au fost facute in perioada in care a condus Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor (SSPR).Dupa eliberarea din penitenciar, cazul a fost rejudecat in 2019, in baza unei decizii CEDO celebre. Din nou, Cutean a fost condamnat definitiv la 3 ani si 60 de zile de inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu.Cutean a deschis procesul de la Curtea de Apel Bucuresti in calitate de membru in Colegiul National al IRRD 1989, functie in care a fost numit de Ion Iliescu prin decretul nr. 1.151 din 14 decmebrie 2004.Potrivit cererii de chemare in judecata, el detinea functia de secretar general al institutului, in momentul desfiintarii.Fostul parlamentar se plange ca prin adoptarea OUG 91/2019 i-ar fi fost incalcate mai multe drepturi prevazute de Constitutie."Guvernul Romaniei, prin abuz de functie, a savarsit o razbunare politica, fara a stabili norme care sa protejeze personalul IRRD 1989 dupa desfiintarea institutiei, respectiv acordarea salariilor si indemnizatiilor pentru luna in curs, a emis OUG nr. 91/2019, introducand-o pe ordinea de zi suplimentara a sedintei din data de 30 decembrie 2019, fara o consultare publica si fara avizele obligatorii, necesare, ale Consiliului Legislativ si a ministerului de resort respectiv Ministerul Educatiei si Cercetarii, IRRD fiind un institut de cercetare", reclama Cutean.Potrivit acestuia, personalul si conducerea IRRD au ramas fara locul de munca si fara vreo protectie sociala care sa le asigure plata cheltuielilor lunare, a creditelor contractate in baza salariului si indemnizatiei lunare de care beneficiau conform legii."Guvernul Romaniei are obligatia de a asigura un trai decent pentru toti cetatenii, indiferent de sex, nationalitate sau convingeri politice", afirma fostul deputat.In acest context, fostul parlamentar PSD solicita instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa oblige Guvernul Romaniei la repararea pagubelor morale ce i-au fost cauzate "prin afirmatiile nereale, mentionate in nota de fundamentare, menite sa-mi atraga oprobiul public, mie, celorlalti membri in organul de condcere al IRRD - Colegiul National, cercetatorilor, istoricilor si celor care i-au recomandat, respectiv, Academia Romana si Ministerul Cercetarii si Inovarii".Cutean cere despagubiri pentru pagubele materiale care i-ar fi fost cauzate prin efectele OUG 91/2019, "ce constau in plata ratelor IRCC () si a descoperitului de cont facut la Unicredit Bank, in baza indemnizatiei lunare acordata pentru functia de secretar general al Institutului, pe care o detineam la data desfiintarii IRDD 1989, si pe care datorita adoptarii OUG 91/2019 nu le mai pot achita, independent de vointa mea".