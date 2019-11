Cum sustinea Viorica Dancila in Parlamentul European adoptarea Ordonantei 13 care-l salva pe Liviu Dragnea

L-a luat la intrebari pe Timmermans

La sfarsitul saptamanii trecute, Viorica Dancila a incercat sa se distanteze de acest episod din activitatea sa politica si sa minimalizeze efectele OUG 13/2017. Una dintre prevederile actului normativ l-ar fi salvat pe Liviu Dragnea de condamnare, prin instituirea unui prag valoric de 200.000 de lei in cazul incriminarii abuzului in serviciu.Viorica Dancila a fost intrebata repetat, vineri dupa-masa, de doi reporteri despre rolul pe care l-a avut dupa emiterea ordonantei 13. Liderul PSD a evitat intrebarile, a explicat ca OUG este constitutionala si ca nu era premier in momentul adoptarii." a schimbat discutia, vizibil iritata, Dancila.OUG 13/2017 a fost adoptata pe 31 ianuarie, in jurul orei 12 noaptea, si a generat reactii imediate, zeci de mii de oameni s-au strans in fata Guvernului si in principalele orase in acea noapte. Sute de mii de oameni au protestat in strada in zilele urmatoare.De altfel, pe 2 februarie 2017, Dancila sustinea OUG 13 de modificare a Codurilor Penale. Ea a tinut atunci un discurs in cadrul dezbaterii privind "Democratia si Justitia in Romania", la care a participat si prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans.Drept urmare, Guvernul PSD-ALDE a dat o ordonanta de urgenta pentru a reglementa acest lucru. Acelasi lucru a fost folosit anterior de Guvernul Ciolos si de Guvernul Boc.Guvernul presedintelui Iohannis, Guvernul Ciolos, a operat 151 de modificari, realizate in secret, fara nicio consultare publica. De ce, domnule comisar, nu ati spus si atunci ca Romania a facut un pas inapoi?", i se adresa Dancila lui Timmermans, care face parte din aceeasi familie politica europeana, a socialistilor.Pe 2 februarie 2017, in timp ce sute de oameni erau in strada si protestau fata de adoptarea OUG 13/2017, Viorica Dancila le-a trimis un mail celor 750 de europarlamentari, in care le-a explicat de ce ingrijorarile legate de actul normativ nu ar fi fondate, potrivit Politico Dancila spunea ca Guvernul "a lansat o dezbatere publica" cu privire la noile acte normative - ordonanta pentru modificarea Codurilor Penale si proiectul de legi privind gratierea.," scria Viorica Dancila.Ileana Grigorescu, consiliera a europarlamentarului britanic Andrew Lewer, a reactionat si trimis, la randul sau, un mail intregului PE.," explica Ileana Grigorescu.Scrisoarea acesteia in care demonta afirmatiile facute de Dancila a fost publicata de Politico. Pe 5 februarie, in urma presiunilor de la Bruxelles, ale societatii civile si ale protestelor masive, din strada, Guvernul a abrogat OUG 13/2017.Subiectul emiterii OUG 13/2017 a fost readus in spatiul public de fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall, exclusa recent din PSD.Intr-o lunga postare pe Facebook, Birchall a dezvaluit care sunt temele de interes major pentru PSD in Justitie, care au fost subiect de discutii in Guvern. Printre acestea - infiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie, recursul compensatoriu, schimbarea modalitatii de promovare a judecatorilor la Inalta Curte etc.Exact acea OUG privind amnistia si gratierea, a carei ferventa sustinatoare era dumneaei pe vremea aceea, in calitatea domniei sale de europarlamentar. Nu de alta, dar am convingerea camea din functia de Ministru delegat pentru Afaceri Europene are o legatura si cu acea corespondenta..., " conchide Birchall.Pe 4 ianurie 2017, Ana Birchall a fost numita ministru delegat pentru Afaceri Europene, in guvernul condus de Sorin Grindeanu. Dupa demisia lui Florin Iordache, artizanul OUG 13/2017, Ana Birchall a fost desemnata, pe 10 februarie, ministru interimar al Justitiei. Interimatul acesteia a durat doua saptamani, pana la numirea in functie a lui Tudorel Toader.Birchall a ocupat functia de ministru delegat pentru Afaceri Europene pana in iunie 2017, cand Sorin Grindeanu a fost schimbat cu Mihai Tudose.Viorica Dancila a fost numita premier in ianuarie 2018.Prima interventie a Vioricai Dancila despre acest subiect este in minutul 15 al inregistrarii conferintei de presa de la PSD.Ana Birchal spunea ca ati fost printre aparatorii OUG 13. Cum comentati?Eu nu sunt in campanie cu doamna Birchall. Eu inteleg ce este foarte suparata, pentru ca votul colegilor a facut sa fie exclusa din partid. Eu nu am sa-i raspund doamnei Birchall. Doamna Birchall trebuie sa stie ca de atunci s-au mai schimbat doi prim-ministri. Nu eram prim-ministru atunci cand a fost OUG 13.Ca europarlamentar.De altfel, OUG 13 a fost declarata constitutionala. Dupa cate stiu eu. Dar eu cred ca este o alta tentativa de a atrage atentia de la lucrurile importante in aceste zile. Cred ca daca intreaba presedintele si vine la dezbatere o sa-i raspund presedintelui la toate intrebarile fara niciun fel de ezitare.A doua interventie a Vioricai Dancila este in minutul 35.00 al inregistrarii.Revenind la OUG 13, vreau sa va intreb daca ati fost de acord cu aceasta ordonanta?Eu eram europarlamentar atunci, nu eram prim-ministru. Nu aveam de unde sa stiu cand s-a dat ordonanta si daca s-a dat ordonanta. Sunt, am fost de acord din punct de vedere legal. Ea a fost constitutionala.Stiti foarte bine ca a fi constitutional nu este acelasi lucru...Dar de ce vreti neaparat sa legati acest aspect... Intrebati-l pe prim-ministrul de atunci, pentru ca nu eu conduceam Guvernul.Sigur, intrebam si acolo...si am intrebat....Deci nu eu conduceam Guvernul. Deci haideti si intrebati-ma pentru lucrurile pe care le-am facut eu cat am fost prim-ministru.Din calitate de europarlamantar PSD, atunci, ati corespondat cu eurparlamentarii PSD ca sa-i convingeti sa sustina aceasta OUG 13 si sa vorbeasca despre aceasta OUG la Bruxelles?Cu toata sinceritatea, cum puteau europarlamentarii sa sustina ordonanta in piata sau sa sustina in alta parte? Eu cred ca se incearca piste false.Se numeste lobby. Daca au facut lobby?Noi nu avem... Inca ceva, stiti foarte bine ca Legea Lobby-ului nu este valabila pentru Romania si ca nu putem sa facem lobby. Stiti foarte bine acest lucru. Mai mult decat atat, eu vreau sa va spun un lucru. Prin toate aceste lucruri prin care se incearca aducerea in spatiul public a altor subiecte, ca sa nu se vada faptul ca Klaus Iohannis refuza o dezbatere, cred ca nu-si au rostul...V-am intrebat altceva...Inca o secunda. Am inteles foarte bine ce m-ati intrebat. Prima data a incercat sa faca o conexiune cu 10 august, n-am avut nicio problema, acum incearca sa se faca o conexiune cu altceva. Eu cred ca ar trebui sa ne axam pe ce ar trebui sa ne preocupe in aceste momente si anume dezbatere electorala intre doi candidati, care trebuie sa respecte cetatenii aestei tari, care trebuie sa se comporte ca doi lideri europeni, doi lideri care sa faca cinste tarii lor, si nu unul sa-l invite si celalalt sa sa ascunda unde poate.Deci haideti sa lasam OUG 13, nici nu stiu... va dati seama, ma intrebati de OUG 13 dupa 3 ani, in conditiile in care nu am fost prim-ministru. Maine-poimaine o sa spuneti ca am dat eu OUG 13. Deci haideti sa revenim.Nu incercati sa duceti in derizoriu o intrebare care mi se pare legitima in spatiul public. Romanii inca se intreaba ce s-a intamplat de OUG 13 si de...O sa raspunda domnul Ludovic I.