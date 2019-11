Dancila, despre desecretizarea dosarului 10 august: Acel 10% era stiut de DIICOT. Ce omite sa spuna liderul PSD

Ziare.

Dancila acuza ca subiectul desecretizarii a fost lansat de catre guvern pentru a abate atentia de la refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a participa la o dezbatere electorala."Cei care acum sunt la guvernare au venit cu diferite acuze, ca vrem sa ascundem adevarul, astazi am vazut declaratia ministrului de Interne care a spus acelasi lucru ca a fost desecretizat, dar ca nu poate face public pentru ca e parte a unei anchete (...) Asa cum la noi nu a putut sa fie facut public din cauza unei anchete, aceeasi situatie este si acum.As vrea sa nu folosim dubla masura pe care de fiecare data am acuzat-o la altii, inseamna ca acest guvern ascunde adevarul? DIICOT-ul a avut acces la dosar, deci au stiut in permanenta ce este in acel dosar", a afirmat Viorica Dancila, joi seara, intr-o conferinta de presa.Viorica Dancila nu a spus insa si faptul ca desi DIICOT a avut acecs la dosar, desecretizarea acestei parti era necesara pentru ca ea sa fie folosita in ancheta penala , lucru mentionat azi de ministrul de Interne, si nu pentru a fi facuta publica. Acest lucru se va intampla abia la finalizarea anchetei."Tot astazi am inaintat raportul declasificat catre DIICOT, unde exista dosar penal deschis cu privire la toate evenimentele din 10 august 2018.", a spus ministrul de Interne Marcel Vela.Dancila a acuzat ca subiectul privind desecretizarea este un mijloc de a face campanie si o metoda de a abate atentia asupra refuzului lui Klaus Iohannis de a participa la o dezbatere electorala."Eu sper si am credinta ca judecatorii, procurorii vor aduce lumina in acest dosar. Imi doresc ca dosarul 10 august sa fie elucidat cat mai repede si romanii sa afle adevarul. Iar cei care au gresit, pentru ca nu a gresit toata Jandarmeria, au fost jandarmi care au gresit, ei vor plati pentru greselile lor", a spus Dancila.Ea a adaugat ca nici dintre protestatari nu au fost violenti toti si trebuie sa plateasca doar cei care au fost violenti. Dancila a spus ca este "complet incorect sa dai vina pe o institutie intreaga sau sa incerci sa folosesti politic un astfel de eveniment".Dancila a afirmat, raspunzand unei intrebari, ca nu are ce sa le spuna anchetatorilor legat de 10 august, ca in perioada respectiva a fost intr-un concediu de patru zile, singurul concediu pe care l-a luat cat timp a detinut functia de prim ministru."Nu am absolut nimic sa-mi reprosez, numele meu nu va apare in acest dosar pentru ca nu am niciun amestec in acest dosar", a spus Dancila.Intrebat daca Liviu Dragnea a fost informat in timp real in legatura cu acele evenimente, Dancila a spus ca "sunt informatii pe surse" pe care nu doreste sa le comenteze."Nu am de unde sa stiu acest lucru", a spus Dancila, intrebata daca stie daca Dragnea a fost informat cu privire la ce se intampla in piata."Tinta principala este contracandidatul pe care vor sa-l cheme in fata procurorilor, dar nu au ce sa imi reproseze, nu am nimic de ascuns", a mai spus Dancila.Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi, ca raportul referitor la evenimentele din 10 august, din Piata Victoriei a fost declasificat si transmis DIICOT, care il poate folosi in ancheta penala.