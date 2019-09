Dancila si PSD au dat in judecata ROMARG si Institutul de Cercetare in Informatica, aflat in subordinea Guvernului

Ziare.

Procesul a fost deschis pe 2 septembrie, reclamantii fiind Dancila si PSD. Primul termen va avea loc la Tribunalul Bucuresti pe 9 octombrie, la ora 08:30, dupa cum se arata pe portalul instantelor Informatia a fost semnalata de europarlamentarul USR Clotilde Armand, care spune ca motivul procesului ar fi ca Dancila nu poate accesa site-ul de campanie, pentru ca domeniul ar fi fost cumparat de altcineva."Dna Dancila a dat in judecata ROMARG si Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Informatica Bucuresti pentru ca 'nu ii functioneaza website-ul' www.vioricadancila.ro. Se pare ca domeniul a fost cumparat de altcineva", a scris pe Facebook Clotilde Armand Cand se incearca accesarea site-ului in cauza, www.vioricadancila.ro , utilizatorul este anuntat ca adresa nu poate fi accesata pentru ca fie e cazut temporar, fie s-a mutat cu totul la alta adresa.ROMARG este principalul furnizor de servicii de gazduire de tip shared si inregistrare domenii din Romania dar si partener RoTLD, EURid, OpenSRS. Din 2004 detine propria ferma de servere in Bucuresti si are peste 120.000 de clientii din Romania, Europa si Statele Unite, potrivit propriei prezentari In ce priveste Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Informatica Bucuresti, acesta se afla de la inceputul anilor 2000 in subordinea Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala, deci in subordinea Guvernului.Institutul detine Registrul de Domenii RoTLD, unde se poate verifica daca un domeniu exista sau nu, iar daca nu apartine deja cuiva poate fi "inchiriat", costul fiind de 14,28 de euro/an. Daca plata nu este efectuata, el devine din nou disponibil si poate fi inregistrat de catre o alta persoana.Cautand aici domeniul vioricadancila.ro, aflam ca data inregistrarii a fost 7 iunie 2019, ca este gazduit pe serverele ROMARG si ca momentan este blocat, fiind in desfasurare procesul intentat de Viorica Dancila si PSD.El este detinut de o persoana fizica, al carui nume nu este insa facut public, din motive de protectie a datelor cu caracter personal.