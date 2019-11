DNA dezminte public: Viorica Dancila NU este citata vineri de procurori

Ziare.

Dezmintirea vine dupa ce site-ul Stiripesurse.ro a anuntat, citand "surse judiciare", ca DNA o va chema vineri pe Viorica Dancila la audieri, in urma unei plangeri depuse de catre Tudor Iacov, reprezentantul legal al Asociatiei de tenis CS Triumf 2000 Craiova.Potrivit site-ului mentionat, plangerea l-ar fi vizat, de asemenea, pe omul de afaceri Ion Tiriac.Informatia a fost preluata de DC News.ro. "Nimic oficial nu a fost comunicat candidatului PSD din partea procurorilor. Deci, in acest moment nu exista o citatie pe numele Vioricai Dancila sau a marelui tenismen", completa siteul.Ulterior, informatia a fost propagata de Romania TV si de Antena 3 , care au tinut mult timp pe ecran burtiere in care spuneau ca Dancila poate ajunge la DNA inainte de votul de duminica din scrutinul prezidential.Posturile de televizune au sustinut ca plangerea a fost inregistrata pe 15 noiembrie la DNA. Aceasta ar fi fost facuta impotriva lui Ion Tiriac, presedintele FRT, dar si a Vioricai Dancila, premier la data respectiva, a fostului ministru de Finante, Eugen Teodorovici, a fostului ministru al Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, a sefului COSR, Mihai Covaliu, a fostului sef FRT, George Cosac, si a cetateanului maghiar Marky Jeno, directorul turneului Bucharest Open."In plangerea inaintata DNA, Iacov face acuzatii de inselaciune, abuz si neglijenta in serviciu, uzurparea functiei si a calitatii oficiale, obtinerea ilegala de fonduri si deturnarea lor, precum si constituirea unui grup infractional organizat din cauza ca s-au alocat 340.000 de dolari din fondul de rezerva al Guvernului pentru platirea taxei anuale a turneului WTA Bucharest Open", sustinea Romania TV.