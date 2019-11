Prima reactie a spitalului unde Dancila si Pintea au luat in brate nou-nascutii. DSP Vrancea face ancheta

DSP va face ancheta

Spitalul in cauza a avut o reactie, in sfarsit, pe marginea subiectului, iar DSP Vrancea a declansat o ancheta dupa ce a primit o sesizare de la grupul civic Reset din Iasi in acest caz.Potrivit unui comunicat de presa al spitalului din Focsani , vizita nu s-a efectuat in saloanele copiilor proaspat nascuti, ci in salonul celor "cu peste trei zile de viata", care urmau sa fie externati."In data de 03.11.2019, o delegatie oficiala alcatuita din Prima Ministru Romaniei, Ministrul Sanatatii si Presedintele Consiliului Judetean Vrancea a vizitat Spitalul Judetean de Urgenta Sf Pantelimon Focsani pentru a verifica investitiile in aparatura medicala si in reabilitarea si modernizarea spitalului, investitii de care unitatea sanitara a beneficiat in ultimii ani (...)", se arata in comunicatul de presa.Reprezentantii spitalului sustin ca mamele copiilor stiau de vizita fostului prim-ministru si li s-a cerut acordul pentru fotografii sau filmari."Mamele copiilor din saloanele vizitate au fost instiintate anterior de vizita delegatiei oficiale si li s-a cerut acordul pentru filmarea si fotografierea copiilor. Mamicilile nu au avut nicio obiectiune, ba chiar s-au aratat incantate de faptul ca doamele ministru au ridicat in brate doi dintre copii care plangeau, considerand acest lucru ca fiind o reactie materna umana.Vizita in Sectia Nou Nascuti a fost una scurta de aproximativ 5-7 minute. Dat fiind durata foarte scurta a vizitei oficiale in sectie, consideram ca masurile luate au fost cele corecte, timpul de contact fiind un factor esential in transmiterea unei infectii. Desi suntem in sezonul rece, numarul virozelor nu a impus pana acum masuri de restruictionare si masuri suplimentare de precautie", conform sursei citate.Unitatea spitaliceasca mai explica conditiile in care le este permis tatilor sa intre in salon, dar si ca "un simplu gest matern" "nu trebuie sa umbreasca intreaga munca a unitatii sanitare"."Am fost acuzati ca nu lasam tatii sa isi vada nou nascutii in salon, diferenta este ca familia se prezinta in primele minute dupa nastere, moment in care nou nascutul inca isi face tranzitia la viata extrauterina fiind vulnerabil.In ciuda faptului ca ne aflam intr-o perioada incordata, in plina campanie electorala, consideram ca nu trebuie sa minimalizam eforturile spitalului nostru de a creste calitatea actului medical si de a oferi pacientilor conditii moderne de spitaliare. Munca noastra este in folosul pacientului si nu este corect sa fie transformata intr-un teren de lupta intre candidatii electorali.Reamintim, asa cum s-a precizat si in conferinta de presa din data de 03.11.2019, ca unitatea sanitara a fost felicitata de catre Ministerul Sanatatii pentru eforturile depuse: pentru modernizare si reabilitare, pentru faptul ca toata aparatura medicala adusa este folosita in beneficiul pacientului si nu in ultimul rand, pentru Serviciul de Sterilizare, care este unul dintre cele mai moderne si performate din tara.Dat fiind aceste lucruri, consideram ca un simplu gest matern, de a lua un copil care plange in brate, gest care nu are legatura cu actul medical, nu trebuie sa umbreasca intreaga munca a unitatii sanitare", conchide comunicatul.Intre timp, News.ro relateaza ca Directia de Sanatate Publica Vrancea a declansat o ancheta dupa ce a primit o sesizare de la grupul civic Reset din Iasi privind aceasta vizita electorala."Am constatat ca dna prim-ministru interimar si dna ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, au vizitat spitalul si sectiile de neonatologie, fara masuri de protectie suficiente asigurate de spital: cei doi demnitari au purtat bebelusi pe brate dupa ce au intrat in unitatea spitaliceasca direct din mediul extern.Conform normelor de igiena, este interzis accesul persoanelor cu hainele de strada in neonatologie, unde trebuie pastrata o curatenie sporita si trebuie respectat un anumit protocol.Halatul de unica folosinta si papucii de unica folosinta nu sunt suficienti pentru a apara sistemul imunitar al unui bebelus de cateva zile, imunitatea acestuia fiind diferita de cea a adultilor si necesitand protectie sporita", se arata in sesizarea depusa la DSP impotriva conducerii Spitalului Judetean Sf. Pantelimon Focsani - Sectia de neonatologie si pediatrie, obtinuta deCea care a facut sesizarea este Daniela Mitrofan, reprezentanta a grupului de initiativa civica Reset Iasi.