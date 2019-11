Sesizare la DSP Vrancea, dupa ce Dancila si Pintea au navalit peste nou-nascuti in campania electorala

Spitalul spune ca totul a fost ca la carte

"Am constatat ca dna prim-ministru interimar si dna ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, au vizitat spitalul si sectiile de neonatologie, fara masuri de protectie suficiente asigurate de spital:Conform normelor de igiena, este interzis accesul persoanelor cu hainele de strada in neonatologie, unde trebuie pastrata o curatenie sporita si trebuie respectat un anumit protocol., imunitatea acestuia fiind diferita de cea a adultilor si necesitand protectie sporita", se arata in sesizarea depusa la DSP impotriva conducerii Spitalului Judetean Sf. Pantelimon Focsani - Sectia de neonatologie si pediatrie, obtinuta deCea care a facut sesizarea este Daniela Mitrofan, reprezentanta a grupului de initiativa civica Reset Iasi.Aceasta isi continua argumentatia in sesizare, semnaland ca delegatia de oficiali "a purtat doar halate, punand astfel in pericol sanatatea mamelor si a nou-nascutilorinternati in acel moment in cadrul institutiei"."In acest caz, pare ca avizul epidemiologic nu a fost respectat, ci doar s-a urmarit obtinerea unor imagini cu impact electoral. Vizitatorii, indiferent de pozitia si functia pe care o ocupa in conducerea statului roman, trebuie sa se supuna regulilor si sa respecte masurile de igiena obligatorii pentru prevenirea aparitiei sau transmiterii infectiilor intraspitalicesti", se arata in sesizarea citata.Documentul subliniaza ca "niciuna dintre persoanele din delegatia dnei Dancila nu a urmat protocolul, iar managerul din cadrul unitatii sanitare ar fi trebuit sa se asigure ca aceste reguli sunt urmate cu strictete si sa nu permita intrarea delegatiei, daca reguli minime de igiena si protejare a sanatatii pacientilor nu ar fi fost urmate".In acest context, DSP este solicitata sa cerceteze conditiile in care a avut loc aceasta vizita si daca au fost respectate protocoalele epidemiologice si de igiena astfel incatviata pacientilor sa nu fie pusa in pericol.Purtatorul de cuvant al spitalului din Focsani, Alina Cosma, sustine insa ca au fost respectate toate regulile de igiena."Din punct de vedere epidemiologic, la intrarea in sectie au fost respectate toate regulile de igiena. Delegatia a fost echipata cu pelerine si botosi de protectie, s-a facut triajul epidemiologic si s-au dezinfectat pe maini. Salonul respectiv era pentru nou-nascuti de cel putin 4 zile, ce urmau a fi externati, iar", a spus Cosma.Pe de alta parte, presedintele PNL Vrancea, senatorul Catalin Toma, a cerut o ancheta a Ministerului Sanatatii la Spitalul Judetean Focsani, care sa-l vizeze pe directorul spitalului, Constantin Mandrila."Imi exprim indignarea fata de aceste persoane. Este incalificabil gestul Vioricai Dancila, poate la ea te astepti la orice, dar la ministrul Sanatatii, care stie ce inseamna un protocol, nu ne asteptam.Nu era intr-o vizita de lucru doamna ministru sa vada conditiile din spital, ci ii facea campanie doamnei Viorica Dancila. PNL Vrancea condamna astfel de gesturi.Domnul director al spitalului Focsani a stat ca un bibelou, nu a avut curajul sa le atraga atentia, asta inseamna sa pui in functii importante oameni nepregatiti, care nu stiu abc-ul unei vizite in spital, nu stiu protocolul. Vom solicita o ancheta, am facut acest demers la minister sa ni se explice ce s-a intamplat.Poate erau copiii lor si nu ne-am dat seama. Sunt reguli peste care nu poti sa treci, chiar daca e vorba de o campanie electorala", a declarat Catalin Toma, citat de News.ro.