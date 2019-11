Viorica Dancila: 10 august nu a fost lovitura de stat, am vazut pe urma. Am fost in concediu toata saptamana

LIVE TEXT

Discursul de inceput al Vioricai Dancila

De altfel, doar cateva minute mai tarziu in aceasta seara, cand jurnalistii au intrebat-o daca a pus mana pe telefon sa ceara fortelor de ordine sa se opreasca, Dancila a vorbit din nou de lovitura de stat: "Ce voiati sa opresc, grupurile care incercau sa intre in Palatul Victoria?".Sefa si prezidentiabila PSD a refuzat sa spuna si unde anume se afla in concediu, dar a insistat ca nu a avut niciun fel de implicare, pentru ca in toata saptamana premergatoare a fost in acest concediu.In plus, Dancila a sustinut ca a "condamnat si actiuni din partea Jandarmeriei", fapt ce nu s-a intamplat. Amintim ca fostul premier a catalogat mereu drept legala actiunea jandarmilor, inclusiv in fata liderilor europeni , insistand in schimb pe ideea ca protestatarii ar fi batut-o cu bestialitate pe jandarmerita Digi24.ro a publicat astazi informatii din raportulul despre 10 august, documentul desecretizat de MAI saptamana trecuta, aratand ca Jandarmeria nu a avut informatii de la servicii ca sunt riscuri la adresa securitatii nationale, dar si-a justificat interventia prin mesaje postate pe retelele sociale.In ce priveste declaratiile facute de Dancila astazi, in ultima zi de campanie, ele au venit intr-un nou "dialog cu presa" organizat de PSD. Inainte, ea si-a prezentat "prioritatile pentru mandatul de presedinte al Romaniei".Amintim ca marti, dupa ce contracandidatul sau Klaus Iohannis a organizat propriul dialog cu presa la care a refuzat sa o primeasca, Dancila a venit in fata jurnalistilor si, timp de doua ore si jumatate, a raspuns unui lung sir de intrebari.- Nu trebuie sa venim noi cu scenarii sau alte interpretari. Sa vedem ce va spune justitia.- Entitatile mentionate in raport sa dea aceste raspunsuri. Da, am spus ca seamana cu o lovitura. Am vazut pe urma ca nu a fost o lovitura de stat.- V-am raspuns la aceasta intrebare.- Am spus ca sunt o prioritate si ca in timpul mandatului voi avea grija sa fie indeplinite. Nu toate! Pentru aderarea la zona euro am facut o comisie speciala si am stabilit ca termen 2024.- E pe jumatate falsa.- Imediat va explic. Am spus ca toti contracandidatii lui Iohannis au avut dosare penale. Am vazut ca purtatorul de mesaj al lui Iohannis m-a amenintat la o dezbatere cu procurorii. Pe 15 noiembrie a fost depusa o plangere impotriva mea. Ce a spus DNA a fost ca nu ma cheama maine, dar nu ca nu ma va invita luni, marti sau alta data. De invitat cu siguranta ma va chema.- Nu stiu, probabil multi au fost suparati.- Am spus ca nu mai raspund la astfel de intrebari. Ma voi concentra pe alegeri prezidentiale si probleme la zi. Dar am sa va raspund: suma patratelor catetelor e egala cu patratul ipotenuzei.- Am facut acest lucru. Nu am venit sa o spun public, dar am facut aceste lucruri si puteti intreba. Sunt copii care nu vad si au facut vara asta vacanta in vila de protocol a premierului. Sunt copii cu Sindromul Down carora le-am asigurat necesarul de lactate. Am facut aceste lucruri, dar nu mi s-a parut corect sa vin sa le spun public.- In niciun caz eu. Nu-mi trebuie nici jacuzzi, nici piscina, imi place sa inot in mare, ca orice om.- Voi fi presedintele tuturor romanilor. Trebuie sa existe separatia puterilor in stat. Mi-am asumat ca voi fi un presedinte mediator. Voi vorbi cu premierul, reprezentantii Parlamentului.- Ati venit iarasi cu o dezinformare, cel putin cea legata de comisarul european. Numirea comisarului european e atributul premierului. Am inteles ca la Palatul Cotroceni trebuie sa existe un dialog, nu sa te cheme un dictator si sa dea ordine. Presedintele m-a chemat la ordin, nu a facut o invitatie pentru a vedea ce are premierul de gand, pe cine vrea sa nominalizeze. Am discutat cu el primele doua propuneri pe care le-am trimis la Bruxelles. A fost respinsa Rovana Plumb. Apoi am primit o scrisoare de la presedintele CE sa trimit o noua propunere. Presedintele la Bruxelles i-a zis presedintelui CE sa nu accepte nominalizarea ca vine alt guvern.- Da, este dictator.- Nu e corect ce faceti. Iohannis vrea toata puterea in statul roman. A vrut presedintia, sa conduca Guvernul, Parlamentul, a vrut comisarul meu. Un om care vrea toata puterea intr-un stat nu este dictator?Nu m-am gandit eu sa fac o schimbare, pentru mine prioritatea nr. 1 sunt romanii si ce vreau sa fac. Cand voi avea motive temeinice sa fac o schimbare ma voi uita pe acele motive, dar stiu ca schimbarea o face Parlamentul, nu presedintele.- Nu-mi este teama, unui om cinstit nu ii este teama. Nici la DNA nu-mi este teama sa merg.- Ce legatura are cu imunitatea? Am vazut ca au fost abuzuri si eu ca presedinte voi lua atitudine cand vor exista abuzuri.- (rade) Niciodata, niciodata, sub nicio forma, exclus asa ceva.- Republica Moldova, din respect pentru romanii de acolo, cum am facut si cand am fost premier.Prin dialog, prin lucruri concrete care sa intareasca acest parteneriat strategic. Dialogul, vizitele partenerilor din SUA in Romania, abordari pe diferite domenii de interes pentru Romania si SUA.- Voi fi presedintele tuturor romanilor. Ce am criticat la Klaus Iohannis nu poate face Viorica Dancila. Voi fi presedintele PSD, PNL, USR, UDMR, Pro Romania, al tuturor partidelor politice. Nu voi spune niciodata "demiteti un guvern" sau ca am facut o majoritate sa demit un guvern si asta e realizarea mea cea mai mare.- Voi porni de la aspectele in care eu am crezut. Cand am venit premier am crezut ca pot sa lucrez cu presedintele pentru obiective majore pentru Romania.- Locul de presedinte nu se lasa mostenire. Colegii mei vor alege pe cel sau cea care sa ii reprezinte in perioada urmatoare. Congresul va decide.- 4, intotdeauna e loc de mai bine. Nu pot sa am aroganta ca am avut o guvernare perfecta. Am spus 4 pentru ca am lasat in urma lucruri bune pentru oameni. Dar mi-ar fi placut sa spuneti de la 1 la 10, ca stiu ca stirea care va(sic!) va fi ca Viorica Dancila isi da nota 4, dar nu va(sic!) scara.- Va dati seama ca sunt specialisti. In acest sens trebuie discutat mult mai mult cu societatea civila. Sper sa-l intrebati si pe dl Iohannis daca il va sustine pe cel care are la activ cele mai mari defrisari din Romania, e prietenul domniei sale.- De aceea am spus ca pe o scara de la 1 la 5 mi-as da nota 4.- Eu la intalnirile pe care le-am avut mi-au reprosat acest lucru, mi-au spus ca niciodata presedintele Romaniei nu a acceptat o intalnire cu dumnealor cu toate ca i-au lansat invitatii. Legat de "astia", nu a fost o impolitete, nu mi-as permite acest lucru. Probabil trebuia sa spun "ghilimele astia", nu am spus ca il citez pe presedinte (da exemple de declaratii ale lui Iohannis din alte contexte, cand a spus "pesedistii astia", n.red.).- In concediu.- In concediu.- Incercati sa lipiti de mine anumite evenimente. I-am lasat toate atributiile mele vicepremierului. Mai mult, eu cred ca trebuie sa lasam justitia sa stabileasca vinovatii. Au fost si de-o parte si de alta. Va asigur ca nu am nicio legatura cu dosarul 10 august.- Ce voiati sa opresc, grupurile care incercau sa intre in Palatul Victoria? Va dati seama ca nu am dorit acele violente si am condamnat si actiuni din partea Jandarmeriei. Daca se va gasi ca Viorica Dancila are cea mai mica vina sau implicare ma pun la dispozitia organelor de ancheta. Dar nu am nicio vina in ceea ce s-a intamplat in 10 august.- Va rog maine mergeti si vedem vila si va convingeti singuri. Pentru buna credinta si stabilirea adevarului maine mergeti cu fiul meu si vedeti vila. Va rog sa ramaneti sa stabilim la ce ora mergeti spre Predeal. Pentru aflarea adevarului.- In toata saptamana de dinainte am fost in concediu.- In momentul in care va veni o declaratie din parte Federatiei Ruse sau voi vedea o agresiune este normal sa-mi apar tara, astfel incat sa avem o atitudine corecta. O relatie corecta se incadreaza si in deciziile UE.- Nu, dar as face un audit si al legilor respinse de presedinte. Au fost multe pe care oamenii le asteptau.- Bun, au fost legi contestate si retrimise in Parlament. Dar pe mine ma intereseaza de ce presedintele Romaniei a respins legi pozitive pentru romani.- Am fost in toate emisiunile in care am fost invitata. Nu stiu, poate au fost la departamentul de presa, dar va promit ca in calitate de presedinte voi avea un interviu cu dvs.- M-as uita la cate decoratii a primit Klaus Iohannis. Dar inca ceva, aceasta decoratie o da presedintele, nu partidul... Cred ca ar trebui retrasa.- Regina Maria, Ana Aslan. Sunt foarte multe femei care sunt un model nu doar pentru mine, si pentru barbati. ....Ecaterina Teodoroiu.- Acest lucru sa-l decida femeile din Romania, nu am aceasta aroganta.- De la fiecare om politic sa luam ce a facut bun.- Prin referendum.- Voi face toate demersurile legale.- Trebuie revizuita, am mai avut un referendum, si acele masuri trebuiesc (sic!) sa le avem in Constitutie.- Da, acela.- Nu, absolut nimic. L-am informat pe presedinte despre aceste 2 nominalizari si nu poate spune ca nu a stiut. Legat de ce s-a intamplat cu dna Rovana Plumb, sa nu-i gasim o vina Vioricai Dancila, sa vedem ce au facut europarlamentarii romani. Nici n-am facut bine nominalizarea si au inceput cu tot felul de acuze, lucruri urate, mailuri.- Nu am spus asa ceva.- Nu stiu. Am crezut ca vorbim de lucruri serioase aici. Aceste dezbateri nu le vedem numai noi. Le vad foarte multi oameni din afara tarii.Intervine Valeriu Steriu: "Nici claustrofobia nu stim ce este".- Am spus ca eu cred ca seamana pentru ca s-a incercat fortarea si intrarea in Palatul Victoria.- Chiar vreti sa vorbim doar de 10 august? Sa mai avem si alte teme. De ce nu ma intrebati de 10 august anul acesta? Cand oamenii au protestat normal si au inteles sa se delimiteze de grupurile violente?- V-am raspuns.- V-am raspuns.- Nu va spun acum, nu ca nu i-as stii, dar sunt convinsa ca maine vor fi linsati. Asa ca mai bine sa ajung la Palatul Victoria....la Palatul Cotroceni, puterea obisnuintei.- O sa stie de luni incolo.- Dar de unde ati tras aceasta concluzie? Am vorbit despre masuri guvernamentale. Nu puteam sa vorbesc in numele partidului, nu eram presedintele partidului. Am vorbit in numele de premier si nu cred ca am tacut deloc.- Este o intrebare... Candideaza Liviu Dragnea la ceva si nu stiu eu? Oricate lucruri se incearca sa se induca in spatiul public, oricate acuze, oricate jigniri, de data asta nu e o lupta intre PSD si PNL, ci o lupta a romanilor pentru a avea un presedinte care sa-i reprezinte pe toti.- M-am delimitat. O masura se decide in CEx, nu pot hotari eu. Eu nu accept un comportament dictatorial. Eu am respectat si respect intotdeauna presa, si pe cei care m-au jignit. Eu la dialogul deschis nu am impartit presa, le-am raspuns tuturor, aceasta este Romania normala.- Dvs vreti sa se ia o masura impotriva unui jurnalist pentru ca a facut declaratii complet urate, cu care nu sunt de acord, dar si eu am fost foarte jignita in presa si mi-ar fi placut sa aveti aceasta atitudine si fata de colegii din presa care jignesc un om.- Si eu am spus ca vor fi luate masuri in CEx.- Echipa de campanie a PSD seteaza atmosfera inainte de conferinta de presa a Vioricai Dancila cu cover-uri jazz ale unor cantece pop. Iata una dintre melodii.- Muzica s-a oprit. Pe scena a aparut Viorica Dancila. Ea le multumeste jurnalistilor ca participa la angajamentul pe care ea il face romanilor.- Vreau ca fiecare roman sa stie 3 lucruri despre mine ca om. Sunt un om pentru care bunastarea poporului e pe primul loc. (...) Vreau ca fiecare roman sa stie ca sunt un om care isi iubeste tara si poporul. Tin cu romanii si cu Romania. (...) Vreau sa stie fiecare roman ca sunt un om cu credinta si frica de Dumnezeu. Acestea sunt singurele temeri pe care le am in viata. Teama de Dumnezeu si sa nu gresesc cu ceva in fata romanilor.- Isi prezinta profilul de presedinte si spune ca de baza pentru ea vor fi "medierea, implicarea, reforma, interesul public si transparenta"."Biroul meu va fi printre oameni", spune Dancila, care sustine ca va fi un presedinte-mediator, un presedinte-reformator, un presedinte care asigura dialog.- Dancila continua sa citeasca angajamentele ei ca presedinte: "Imi iau un angajament ferm in fata romanilor, cu mana pe Constitutie, pe care nu o voi incalca niciodata.. Un presedinte cinstit nu are nevoie de imunitate. Voi respecta fiecare roman".- Candidatul PSD sustine ca va raspunde Parlamentului pentru cum isi exercita mandatul: "".- Pe plan extern spune ca se va ocupa de "aderarea la Schengen, la zona euro si vizele pentru SUA".