Dancila a gasit vinovatul pentru avertismentele de la Bruxelles, desi nu a inteles "rostul declaratiilor": Voi purta o discutie!

Dancila a precizat ca afirmatia lui Timmermans a produs neclaritati si ca nu i-a inteles rostul."M-au surprins declaratiile lui Timmermans, avand in vedere ca exista o deschidere totala in privinta pasilor ce trebuie urmati. S-au facut grupuri de experti, am specificat ca va exista transparenta. De aceea, declaratia a produs neclaritati si nu i-am inteles rostul.stiu ca s-a intalnit azi cu comisarii europeni, sper ca de aceasta data comisarul roman a sustinut Romania", a spus Dancila, cu o sageata la Corina Cretu, care a criticat constant Guvernul PSD in ultima vreme si candideaza pentru Pro Romania, formatiunea lui Victor Ponta.Si de declaratiile lui Antonio Tajani a fost surprinsa Viorica Dancila, precizand ca nimeni, nici chiar presedintele PE, nu poate cere oprirea unei anchete penale (cu referire la cazul Kovesi)."Am fost surprinsa si de declaratiile lui Antonio Tajani. Cred caLe spun clar ca premierul Romaniei nu a intervenit si nu va interveni in actul de justitie", a subliniat premierul.Intr-un final, Dancila a gasit vinovatul, in persoana lui Klaus Iohannis si declaratiile sale recente legate de OUG pe Justitie."Consider ca aceasta situatie neplacuta a fost creata de declaratiile repetate ale presedintelui Iohannis. Daca presedintele Romaniei nu a avut niciun aport la rezultatele obtinute in cadrul presedintiei rotative a Consiliului UE, iata ca a reusit sa aduca un deficit de imagine tarii noastre. Este pacat ca acest lucru se realizeaza tocmai in timpul detinerii Presedintiei rotative de catre Romania", a afirmat Dancila.Declaratiile premierului vin dupa ce prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a spus miercuri, intr-o conferinta de presa la Bruxelles, ca are informatii ca Guvernul Dancila are de gand sa dea "foarte foarte curand" ordonantele pe Justitie si a avertizat Bucurestiul ca, daca se va intampla asa ceva, CE va actiona imediat impotriva Romaniei."Nu am spus din intamplare ca e vorba de o chestiune de mare urgenta. Daca sunt bine informat, s-ar putea ca foarte foarte curand sa se ia decizia care ar duce la risc de impunitate si ar schimba sistemul judiciar, astfel incat sa se mearga inapoi, mai degraba decat inainte, in ce priveste lupta anticoruptie si atunci Comisia ar actiona imediat, in zile. Nu e timp de pierdut!", a raspuns Timmermans unei intrebari de la Wall Street Journal.Anterior, liderul CE spusese ca Romania nu e pe drumul cel bun in acest moment si ca Bruxelles-ul va lua masuri in cazul in care nu se revine pe calea statului de drept.Totodata, presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a anuntat miercuri ca PE o sustine in continuare pe Laura Codruta Kovesi pentru a fi primul procuror-sef al Parchetului European si a cerut oficial autoritatilor de la Bucuresti sa nu ii puna piedici fostei sefe a DNA."Am aflat cu ingrijorare faptul ca (...) candidata Parlamentului European pentru postul de procuror-sef european, Laura-Codruta Kovesi, a fost pusa de autoritatile romane sub control judiciar, care inseamna limitarea libertatii sale personale, nu poate sa paraseasca tara fara autorizatie, trebuie sa se prezinte periodic la politie si nu poate sa faca declaratii de presa.Pe baza principiului neamestecului si neimplicarii in activitatea autoritatilor judiciare si respectand prezumtia de nevinovatie, doresc sa exprim preocuparea Parlamentului European in legatura cu situatia creata.Repet, clar, ca doamna Kovesi ramane candidata noastra si se bucura de increderea noastra si de sprijinul nostru. Cer, deci, autoritatilor romane sa respecte principiul cooperarii sincere intre statele membre si institutii si sa nu puna obstacole la participarea candidatei la toate fazele procedurii de selectie pentru postul de procuror-sef european.Astazi voi scrie o scrisoare in acest sens autoritatilor romane, asa cum s-a hotarat in aceasta dimineata la Conferinta Presedintilor", a afirmat Tajani.